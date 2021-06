Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: “Καμπανάκι” για την παραλλαγή Δέλτα

Εξελίσσεται σε παγκοσμίως κυρίαρχη, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Η παραλλαγή Δέλτα της COVID-19 εξελίσσεται σε παγκοσμίως κυρίαρχη, προειδοποίησε η επικεφαλής επιστήμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η Σουμία Σουαμινάθαν εξέφρασε, επίσης, την απογοήτευσή της για την αποτυχία του υποψηφίου εμβολίου της CureVac σε μια κλινική δοκιμή, να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές αποτελεσματικότητας του ΠΟΥ, ιδιαιτέρως επειδή υψηλά μεταδοτικές παραλλαγές προτάσσουν την ανάγκη για νέα, αποτελεσματικά εμβόλια.

«Η παραλλαγή Δέλτα επίκειται να γίνει η κυρίαρχη παραλλαγή παγκοσμίως, λόγω της αυξημένης μεταδοτικότητάς της», τόνισε η Σουαμινάθαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Tύπου.

Οι παραλλαγές του κορoνοϊού αναφέρθηκαν από την CureVac, όταν η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα πως το εμβόλιό της αποδείχθηκε 47% αποτελεσματικό στην πρόληψη της νόσου, λίγο λιγότερο από το σημείο αναφοράς 50% του ΠΟΥ. Η εταιρεία ανέφερε ότι κατέγραψε τουλάχιστον 13 παραλλαγές που κυκλοφορούν στον πληθυσμό που μελέτησε.

Δεδομένου ότι παρόμοια εμβόλια mRNA από τις Pfizer και BioNTech και τη Moderna έδειξαν ποσοστά αποτελεσματικότητας που έφθαναν στο 90%, η Σουαμινάθαν σημείωσε ο κόσμος περιμένει περισσότερα από το υποψήφιο εμβόλιο της CureVac.

«Απλά επειδή πρόκειται για ένα ακόμη εμβόλιο mRNA, δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι όλα τα εμβόλια mRNA είναι τα ίδια, διότι το καθένα εξ αυτών έχει λίγο διαφορετική τεχνολογία», εξήγησε η Σουαμινάθαν.

Οι αξιωματούχοι του ΠΟΥ δήλωσαν πως η Αφρική παραμένει μια περιοχή που προκαλεί ανησυχία, ακόμα κι αν αντιπροσωπεύει μονάχα το 5% περίπου των νέων μολύνσεων παγκοσμίως και το 2% των θανάτων.

Τα νέα κρούσματα στη Ναμίμπια, τη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία και τη Ρουάντα διπλασιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα, είπε ο Μάικ Ράιαν, επικεφαλής του προγράμματος εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ, την ώρα η πρόσβαση στα εμβόλια παραμένει πολύ μικρή.

«Η πορεία αυτή είναι πολύ, πολύ ανησυχητική», τόνισε ο Ράιαν και παραδέχθηκε ότι: «Η σκληρή αλήθεια είναι ότι σε μια εποχή πολυάριθμων παραλλαγών, που αυξάνουν τη μεταδοτικότητα, έχουμε αφήσει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, του ευάλωτου πληθυσμού της Αφρικής, απροστάτευτα από τα εμβόλια».



