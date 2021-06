Τοπικά Νέα

Πανελλήνιες 2021: μηδενίστηκαν γιατί είχαν κινητά μέσα στο εξεταστικό κέντρο

Ακριβά πλήρωσαν την απόφαση τους να αγνοήσουν τον κανονισμό οι δυο μαθητές στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Δυο διαγωνιζόμενοι στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, εντοπίστηκαν να έχουν μαζί τους κινητά μέσα στο εξεταστικό κέντρο.

Πρόκειται για δυο μαθητές από το Ηράκλειο, οι οποίοι αγνόησαν τη ρητή απαγόρευση και τα γραπτά τους μηδενίστηκαν όπως προβλέπεται από τον κανονισμό.

Κι ενώ δεν έχει γινεί γνωστό αν πιάστηκαν με τα κινητά αντιγράφοντας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η απόφαση τους να τα πάρουν μέσα στο εξεταστικό κέντρο αποδείχτηκε λανθασμένη και μάλλον δεν θα το ξανατολμήσουν….

