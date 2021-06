Κόσμος

Εδιμβούργο: Έλληνες “βομβιστές” στα χέρια της Αστυνομίας

Ανήκουν στο ίδιο ένοπλο δίκτυο με τους δράστες της βομβιστικής επίθεσης στο Κολωνάκι, το 2018.

Δύο Έλληνες αντιεξουσιαστές συνελήφθησαν - όπως αποκαλύπτει το “Βήμα” - από τις διωκτικές αρχές της Μ. Βρετανίας σε συνεργασία με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ για μια βομβιστική επίθεση - στις 11 Ιανουαρίου 2018 - σε κάστρο του Εδιμβούργου στη Σκωτία.

Οι συλληφθέντες είναι ένας άνδρας, ηλικίας 35 ετών, και μία γυναίκα, 32 ετών, που διαμένουν κυρίως στην εν λόγω πόλη της Σκωτίας κι οι οποίοι φαίνεται να έχουν επαφή με αντιεξουσιαστές στην χώρα μας.

Η εν λόγω βομβιστική επίθεση στη Σκωτία σχετίζεται με πολυεθνική οργάνωση μηδενιστών που έχει προχωρήσει σε βομβιστικές επιθέσεις στην Ελλάδα στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι ή στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.

Πρόκειται για την διεθνή οργάνωση “ακτιβιστών” ITS (“Ατομικιστές που Τείνουν στο Άγριο” - “Individualidades Tendiendo a lo Salvaje”) που προχωρούν σε αιματηρές ενέργειες σε πολλές χώρες του κόσμου.

Το ελληνικό “παράρτημά” της ήταν η “Εικονοκλαστική Σέχτα” που έχει προχωρήσει σε ανεξιχνίαστες βομβιστικές επιθέσεις στη χώρα μας, σκορπώντας ανησυχία στις Αρχές.

Κολωνάκι: Η βομβιστική επίθεση στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου

Η βόμβα στην εκκλησία στο Κολωνάκι εξερράγη τις πρώτες πρωινές ώρες, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός αστυνομικού και ενός νεωκόρου. Σε προκήρυξη που δημοσιεύθηκε προ μερικών ημερών σε ισπανικά ΜΜΕ αναφερόταν:

«Την Πέμπτη 27 Δεκέμβρη αφήσαμε μια βόμβα στην πόρτα της εκκλησίας του Αγίου Διονυσίου, στην καρδιά της Αθήνας. Δεν ήταν ένα συμβολικό χτύπημα, ο σκοπός μας ήταν η έκρηξη τη στιγμή που η προβλεπόμενη θρησκευτική λειτουργία θα ξεκινούσε το πρωί, είτε με τον χρονοδιακόπτη είτε αν θα το άνοιγε κάποιος, ελπίζοντας να προκαλέσει τη μεγαλύτερη ζημιά που θα μπορούσε να γίνει σε κάποιον παπά ή στο κοπάδι των πιστών».

Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται διεθνώς να στρέφονται κατά των τεχνολογικών επιτευγμάτων και της ανθρωπότητας και να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τα θύματα των σεισμών και των ηφαιστείων. Για να καταλήξουν: «Αυτό ήταν μια εισαγωγή για το τι θα ακολουθήσει» .

Η ίδια οργάνωση συνδέθηκε με την απόπειρα βομβιστικής επίθεσης στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, τον Απρίλιο του 2018.

Επιπλέον είχε προχωρήσεις σε βομβιστικές επιθέσεις με στόχο κεραίες κινητής τηλεφωνίας και σε κρεοπωλείο όπου υπήρξε και τραυματισμός ενός ατόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει στο “μικροσκόπιο” της τουλάχιστον τρία άτομα για συμμετοχή στο ελληνικό παράρτημα της διεθνούς οργάνωσης.

Πηγή: tovima.gr

