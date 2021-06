Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στη δικογραφία

Αποσπάσματα και από το ημερολόγιο της αδικοχαμένης Καρολάιν

“Αγωνιώδη” θάνατο είχε η 20χρονη Καρολάιν σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που περιλαμβάνεται στην δικογραφία για το έγκλημα τα Γλυκά Νερά που σήμερα διαβιβάστηκε στον 12ο Τακτικό Ανακριτή.

Η 20χρονη, για την οποία ο δράστης της δολοφονίας της φέρεται να αναφέρει στους αστυνομικούς “δεν μπορείτε να φανταστείτε τον έρωτα μου για αυτήν την κοπέλα” πέθανε μεταξύ 4 και 5 τα ξημερώματα της 11ης Μαίου και βρέθηκε με ένα ύφασμα τυλιγμένο στο λαιμό της, δεμένη πισθάγκωνα με το μωρό της να κοιμάται ακουμπισμένο στην πλάτη της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας το τελευταίο βράδυ πριν πεθάνει από ασφυξία η Καρολάιν φαίνεται να έκανε τρεις αναζητήσεις από το κινητό της: “Από το κινητό του θύματος βρέθηκαν τρεις αναζητήσεις στη πλατφόρμα booking” αναφέρουν οι αστυνομικοί. “ Οι αναζητήσεις αυτές είναι μεταξύ 00:37 και 00:38” .

Στο 26 σελίδων διαβιβαστικό που έστειλε στις δικαστικές Αρχές, και επικαλείται το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η Αστυνομία αναφέρονται λεπτομερώς τα ευρήματα των αστυνομικών στο σπίτι του ζευγαριού στα Γλυκά Νερά όταν έσπευσαν εκεί ειδοποιημένοι από τον δράστη για ληστεία. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα στοιχεία που συνέλεξαν στην διάρκεια των ερευνών τους για την εξιχνίαση του εγκλήματος που θεωρείται ιδιαίτερο εξαιτίας του τρόπου που φέρθηκε ο δράστης.

Ο 33χρονος πιλότος εμφανίζει, με όσα ισχυρίστηκε στην προανάκριση, την 20χρονη ως ευέξαπτη με αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά που εμφανίστηκε “όταν χάσαμε το πρώτο παιδάκι”. Φαίνεται επίσης να υποστηρίζει πως δική του ιδέα ήταν να απευθυνθούν σε ψυχολόγο και έτσι “ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στην κυρία .. για συνεδρίες” όπως αναφέρει για την γυναίκα που καταγγέλθηκε ότι δεν έχει πτυχίο Ψυχολογίας.

Στην δικογραφία, σύμφωνα με το ΑΠΕ, περιλαμβάνονται σημειώσεις και το κρυπτογραφημένο ημερολόγιο της 20χρονης όπου το θύμα εμφανίζεται να δυσκολεύεται να διαχειριστεί την αποβολή που είχε και να μην μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να παραμείνει ή όχι με τον 33χρονο: “Σκέφτομαι να φύγω. Να πάω στην αδελφή μου, δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω με τον Μπάμπη. Τον αγαπάω τόσο που δεν μπορώ να τον αφήσω και ας μου κάνει κακό αυτή η σχέση” αναφέρει χαρακτηριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αφού περιγράφει έναν έντονο καυγά που είχε με τον δράστη.

Στις 3 Ιουλίου 2020 η Καρολάιν φέρεται να γράφει: «Σήμερα η μικρή μου έκλεισε ένα μήνα και σήμερα είναι η μέρα που είπα στο Μπάμπη πως θέλω να φύγω από το σπίτι. ....Ένιωθα και νιώθω άθλια. Μόλις έφυγε για να πάει το χαρτί που μας έστειλαν για μια εξέταση της μικρής, άρχισα να ψάχνω σπίτια. Βρήκα ακριβώς αυτό που έψαχνα στο Χαλάνδρι”.

Στην δικογραφία περιλαμβάνεται ,μεταξύ άλλων, και η κατάθεση της μητέρας της Καρολάιν η οποία φαίνεται πως δεν είχε διαπιστώσει ιδιαίτερα προβλήματα ανάμεσα στο ζευγάρι. Η γυναίκα αναφέρθηκε στο διάστημα από το Νοέμβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2012 που το ζευγάρι είχε απευθυνθεί σε ειδικό για να διαχειριστεί τόσο την αποβολή όσο και τη νέα εγκυμοσύνη που εξελισσόταν με επιπλοκές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από το σύνολο του προανακριτικού υλικού δεν έχουν προκύψει ενδείξεις παρουσίας άλλων προσώπων στον τόπο του εγκλήματος.



