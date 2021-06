Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ: ο Πρίντεζης τραυματίστηκε και χάνει το Προολυμπιακό

Μετά τον Παπαπέτρου και ο Πρίντεζης τέθηκε εκτός Εθνικής, ενώ εντοπίστηκε και κρούσμα κορονοϊού στην ομάδα.

Εκτός Προολυμπιακού τέθηκε ο Γιώργος Πρίντεζης, ο οποίος θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου, λόγω προβλήματος στην ποδοκνημική, όπως επιβεβαίωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ρικ Πιτίνο.

Η απουσία του φόργουορντ του Ολυμπιακού ήρθε να προστεθεί δίπλα σε αυτή του Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος επίσης είχε τεθεί εκτός.

Το Προολυμπιακό της Βικτώρια στον Καναδά θα διεξαχθεί από 29 Ιουνίου ως 4 Ιουλίου και η Εθνική καλείται να περάσει αρχικά τα εμπόδια του «οικοδεσπότη» Καναδά και της Κίνας (προκρίνονται οι δύο από τις τρεις ομάδες). Αν προκριθεί, τότε θα αντιμετωπίσει δύο εκ των Ουρουγουάης, Τσεχίας, Τουρκίας.

«Είχαμε και άλλα άσχημα νέα, καθώς μετά τον Παπαπέτρου και ο Πρίντεζης δεν θα είναι μαζί μας στο Προολυμπιακό», αποκάλυψε μετά τη νίκη επί του Μεξικού στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων της Εθνικής στο τουρνουά «Ακρόπολις» ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος πρόσθεσε,

«Έχει κάνει μαγνητική τον έχουν εξετάσει τρεις γιατροί και οι τρεις συμφωνούν πως πρέπει να μπει στο χειρουργείο. Αν γίνει καλά και περάσουμε στους Ολυμπιακούς θα είναι μαζί μας. Είμαι απογοητευμένος. Δούλευα στην επίθεση μαζί του, αλλά για μένα προτεραιότητα είναι να έχουν καλή καριέρα τόσο αυτός όσο και ο Ιωάννης, όσα χρόνια τους μένουν και να μην ρισκάρουν κάποιο τραυματισμό. Ο Πρίντεζης πήγε και σε τρίτο γιατρό που του είπε το ίδιο πράγμα, έχει ένα θέμα στο πόδι, τον ενοχλούσε, έχει κάνει ένεση που δεν έπιασε. Έκανε τα πάντα για να παίξει, ήθελε να παίξει. Πρέπει να χειρουργηθεί και οι τρεις γιατροί είπαν το ίδιο».

Την ίδια στιγμή, κρούσμα κορονοϊου ανιχνεύτηκε σε μέλος της Εθνικής Ανδρών, κατά τους επαναλαμβανόμενους μοριακούς ελέγχους, στους οποίους υποβάλλονται όλοι όσοι ανήκουν στην αποστολή.

Ήδη το συγκεκριμένο μέλος έχει τεθεί σε καραντίνα και ακολουθούνται τα προβλεπόμενα από το υγειονομικό πρωτόκολλο.

