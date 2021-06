Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: ανήλικος ψαροντουφεκάς τραυματίστηκε στο ψάρεμα

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται ο νεαρός, που λαχτάρησε μέσα στην θάλασσα

Στο νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής νοσηλεύεται 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από ψαροντούφεκο στην παραλία Μεταμόρφωσης Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε στον αριστερό μηρό την ώρα που ψάρευε με το ψαροντούφεκο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.



Προανάκριση διενεργείται από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά.

