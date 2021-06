Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Δικηγόρος πιλότου στον ΑΝΤ1: να μην υπάρχει ανθρωποφαγία (βίντεο)

Τι είπε για τον πελάτη του, ο συνήγορος του Μπάμπη Αναγνώστου, ο οποίος τον επισκέφθηκε στις 07:00 του Σαββάτου στην ΓΑΔΑ

«Χθες δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση» είπε ο συνήγορος του, Βασίλης Σπύρου, για τον Μπάμπη Αναγνώστου, που ομολόγησε την δολοφονία της συζύγου του στα Γλυκά Νερά.

Ο πιλότος αργά το απόγευμα οδηγήθηκε στην Ευελπίδων, από όπου ζήτησε και πήρε από τον ανακριτή προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, την ώρα που οι αποκαλύψεις για τις λεπτομέρειες του εγκλήματος, που περιλαμβάνονται στην δικογραφία, προκαλούν ανατριχίλα.

Όπως είπε ο ένας από τους συνηγόρους του 33χρονου πιλότου, Βασίλης Σπύρου, «η μοναδική έκκληση που έχω να κάνει είναι να εκλείψουν τα φαινόμενα ανθρωποφαγίας, να υπάρξει ψυχραιμία και να μας απασχολήσει ότι μας απασχολεί πάντα σε ένα έγκλημα: να βρεθεί ο ένοχος – που εδώ έχει βρεθεί - και να έρθει η τιμωρία».

«Έρχομαι τόσο πρωί για να αποφύγω τις κάμερες, για να του πάω ορισμένα στοιχεία για να μελετήσει και στις 12:00 θα έρθουμε με τον συνάδελφο μου για να τον δούμε», είπε στον «αέρα» της εκπομπής «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Σε ότι αφορά την ουσία της υπόθεσης, απέφυγε να απαντήσει, επικαλούμενος ότι «είμαστε στην περίεργη θέση να ξέρετε (σημ: οι δημοσιογράφοι) περισσότερα για την δικογραφία παρά εmείς. Πήραμε πολύ αργά την δικογραφία».

