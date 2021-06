Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Σπύρου: ο πιλότος λυτρώθηκε μετά την ομολογία της δολοφονίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το παιδί τους και τι ανέφερε ο 33χρονος για την τιμωρία για όσα έκανε. Αποκαλύψεις από τον συνήγορο του στον ΑΝΤ1.

Εξερχόμενος της ΓΑΔΑ, αφού είδε τον πελάτη του, ο κ. Σπύρου, που είχε μιλήσει και νωρίτερα στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, ερωτηθείς σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πελάτης του, που ομολόγησε την δολοφονία της 20χρονης συζύγου του, είπε «θεωρώ ότι είναι στην ίδια κατάσταση με την χθεσινή. Του πήγα έγραφα από την δικογραφία για να τα μελετήσει και αργότερα να μιλήσουμε επ΄ αυτών. Μόλις είχε ξυπνήσει, δεν μπορώ να κρίνω περισσότερα για την κατάσταση του ούτε και θα ήθελα».

«Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στο θέμα του χρόνου που παρήλθε από την διάπραξη του εγκλήματος και στην συμπεριφορά του. Θέλω να θυμίσω ότι στο παρελθόν πάρα πολλά εγκλήματα, ειδεχθή, έχουν αποκαλυφθεί μετά από χρόνια, πολλά από τους ίδιους τους δράστες και έχουν τιμωρηθεί», είπε ο κ. Σπύρου.

Ο συνήγορος του πιλότου επανέλαβε την έκκληση του, αναφέροντας «παρότι αντιλαμβάνομαι το κλίμα και τις εντυπώσεις που δημιουργούνται, παρακαλώ και πάλι να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα ανθρωποφαγίας».

«Και εγώ έχω ταραχθεί», είπε ο συνήγορος, απαντώντας στα σχόλια των παρουσιαστών της εκπομπής ότι πρόκειται για έγκλημα που έχει ταράξει όλη την κοινωνία.

Όπως τόνισε στην κατακλείδα του, ο δικηγόρος του δολοφόνου της νεαρής μητέρας, «έχω την αίσθηση, ότι μετά την ομολογία αυτός ο άνθρωπος λυτρώθηκε. Μου είπε ότι αξίζει να τιμωρηθεί. Για το παιδί ενδιαφέρεται, παρά το παράλογο της κατάστασης».





Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: ανήλικος ψαροντουφεκάς τραυματίστηκε στο ψάρεμα

Περού: δεκάδες νεκροί σε τροχαίο

Καιρός: τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες