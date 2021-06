Κόσμος

Τουρκία: ο κορονοϊός “σαρώνει” την χώρα

Πολλές χιλιάδες νέα κρούσματα μέσα σε 24 ώρες καταγράφηκαν στην γειτονική χώρα.

Το υπουργείο Υγείας της Τουρκίας ενημέρωσε χθες Παρασκευή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 5.575 κρούσματα του SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό να αυξάνεται στους 5.359.728.

Το ίδιο διάστημα άλλοι 59 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας στην Τουρκία να φθάνει τους 49.071 νεκρούς ως εδώ από την 11η Μαρτίου 2020, κατά τα επίσημα δεδομένα.

Οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομεία της Τουρκίας είναι 856.

Αφότου άρχισε η εκστρατεία μαζικής ανοσοποίησης στη γείτονα, τη 14η Ιανουαρίου, έχουν λάβει τουλάχιστον μια δόση εμβολίου πάνω από 25,9 εκατομμύρια πολίτες της χώρας, πάντα σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα.

