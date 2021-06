Οικονομία

Άρση μέτρων: Επαναλειτουργούν παιδότοποι, λούνα παρκ και υπηρεσίες ευεξίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα χαλάρωση των μέτρων κατά του κορονοϊού. Τι αλλάζει από σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις.



Επαναλειτουργούν από σήμερα οι παιδότοποι, τα λούνα παρκ και οι υπηρεσίες ευεξίας, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων και της επανεκκίνησης δραστηριοτήτων.



Συγκεκριμένα από σήμερα, στον τομέα του λιανεμπορίου, μειώνεται η αναλογία των πελατών από 1 άτομο ανά 25 τ.μ. σε 1 άτομο ανά 16 τ.μ. με σκοπό την αποφυγή των ουρών εκτός καταστήματος, ειδικά όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός καταστήματα και οι ουρές μπλέκονται, με υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός των καταστημάτων. Επαναλειτουργούν οι παιδότοποι σε υπαίθριο χώρο, με υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για όλους τους εργαζόμενους και ενηλίκους πελάτες σε όλα τα σημεία.



Επαναλειτουργούν τα λούνα παρκ με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Αποστάσεις τουλάχιστον 4 μέτρων μεταξύ των μηχανημάτων, έτσι ώστε να υπάρχουν μεγάλοι διάδρομοι κυκλοφορίας.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για εργαζόμενους αλλά και πελάτες.

Διαθεσιμότητα αντισηπτικού στην είσοδο κάθε παιχνιδιού.

Μετά το πέρας κάθε κύκλου παιχνιδιών απολύμανση όλων των σημείων επαφής των παικτών με το παιχνίδι.

Δωρεάν διάθεση μασκών σε όλους τους παίκτες.

Απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των κερματοφόρων ατομικών παιχνιδιών.

Διαγραμμίσεις για την τήρηση τουλάχιστον 1,5 μέτρου απόστασης όπου υπάρχει ουρά αναμονής.

Διαρκής υπενθύμιση της τήρησης των μέτρων προστασίας/υγιεινής από τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Αποφυγή συνωστισμού στα παιχνίδια με αυξημένη ζήτηση, με ευθύνη του επιχειρηματία.

Επιπλέον επαναλειτουργούν οι υπηρεσίες ευεξίας δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητες υποστηρικτικές του τουρισμού και είναι απαραίτητο να ανοίξουν παράλληλα με τις υπόλοιπες υπηρεσίες ευεξίας που είναι ήδη σε κανονική λειτουργία, με τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών, υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών και υπηρεσίες μασάζ. Ακόμη, λειτουργούν οι εμποροπανήγυρεις με το πρωτόκολλο λειτουργίας των λαϊκών. Εξαιρείται ο περιορισμός της ελάχιστης απόστασης 1 μέτρου μεταξύ των πάγκων πώλησης, όταν αυτοί είναι μέρος συνεχούς κατασκευής στην οποία οι πάγκοι των πωλητών διαχωρίζονται μεταξύ τους με ελαφρά χωρίσματα.

Σχετικά με θέματα που αφορούν το υπουργείο Τουρισμού, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας της λοίμωξης Covid-19, στη χώρα, αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Σε ό,τι αφορά τους γενικούς κανόνες εισόδου στη χώρα να επιτρέπεται η είσοδος με αρνητικό rapid test από τις πράσινες χώρες.

Τα ανήλικα συνοδευόμενα κάτω των 12 ετών να εισέρχονται στη χώρα άνευ απαίτησης τεστ πριν την αναχώρησή τους από χώρες που βρίσκονται στην πράσινη κατηγορία. Για τις χώρες που βρίσκονται σε πορτοκαλί και κόκκινη κατηγορία, τα ανήλικα συνοδευόμενα να εισέρχονται στη χώρα άνευ απαίτησης τεστ κάτω των 6 ετών.

Από τις υπόλοιπες τρίτες χώρες να επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα, σύμφωνα με τη σήμανση της κάθε χώρας σε πράσινη, πορτοκαλί και κόκκινη. Για τις πράσινες να ισχύουν οι υφιστάμενοι κανόνες, για τις δε πορτοκαλί χώρες να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που είναι σωρευτικά εμβολιασμένοι με τα αναγνωρισμένα από τη χώρα μας εμβόλια και έχουν πραγματοποιήσει τεστ PCR 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους. Εξαιρούνται της πρόβλεψης αυτής πολίτες από χώρες οι οποίες είναι στην κόκκινη λίστα και για τους οποίους συνεχίζει να ισχύει η πρόβλεψη για καραντίνα 7 ημερών.

Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε τομείς του τουρισμού, (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, υπηρεσίες ξεναγών, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίαση και ούτω κ.α.) να υποβάλλονται σε έλεγχο με αυτοδιαγνωστικό τεστ 2 φορές την εβδομάδα, με δαπάνη της Πολιτείας για το πρώτο τεστ και με επιβάρυνση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης για το δεύτερο.

Ακόμη, όπως ανακοινώθηκε, οι εμβολιασμένοι θα έχουν τη δυνατότητα εκγύμνασης σε γυμναστήρια χωρίς μάσκες, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι από 1η Ιουλίου επαναλειτουργούν οι “κλειστοί κινηματογράφοι (κινηματογράφοι 12μηνης λειτουργίας) με το 50% της δυναμικότητάς τους, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικό self-test και την καθολική υποχρεωτική χρήση μάσκας, με παράλληλη υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για διευκόλυνση ενδεχόμενης ιχνηλάτησης, και με σύσταση για εγκατάσταση φίλτρων HEPA, ενώ κατά την διάρκεια των προβών/γυρισμάτων, παραστάσεων και συναυλιών, οι μουσικοί των εγχόρδων έχουν τη δυνατότητα ακολουθώντας το παράδειγμα των ορχηστρών των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, να μπορούν να έχουν απόσταση μεταξύ τους 1 μέτρο, φορώντας την μάσκα τους και χρησιμοποιώντας ο καθένας το δικό του αναλόγιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: ανήλικος ψαροντουφεκάς τραυματίστηκε στο ψάρεμα

Περού: δεκάδες νεκροί σε τροχαίο

Γλυκά Νερά - Δικηγόρος πιλότου στον ΑΝΤ1: να μην υπάρχει ανθρωποφαγία (βίντεο)