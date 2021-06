Copa America: Η Αργεντινή “λύγισε” την Ουρουγουάη

Αθλητικά

Ο Ροντρίγκεθ, σκόραρε με κεφαλιά, μετά από επέλαση και ασίστ του Λιονέλ Μέσι, χαρίζοντας στην Αργεντινή τους τρεις βαθμούς.



Ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο από τον Γκουίντο Ροντρίγκεθ, το πρώτο του σε 11 διεθνείς εμφανίσεις, έδωσε στην Αργεντινή τη νίκη (1-0) επί της Ουρουγουάης, σε αγώνα για το Copa America.

Ο μέσος της Μπέτις, σκόραρε (10') με κεφαλιά, μετά από επέλαση και ασίστ του Λιονέλ Μέσι, χαρίζοντας στην Αργεντινή και τους τρεις βαθμούς και καταδικάζοντας τους γείτονές της, σε ένα κακό ξεκίνημα στην διοργάνωση.

Η Αργεντινή βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με τέσσερις πόντους μαζί με τη Χιλή, η οποία νωρίτερα νίκησε τη Βολιβία 1-0, με γκολ του Μπρερετόν.

Η Βολιβία είναι επίσης χωρίς βαθμούς, μετά δύο παιχνίδια, ενώ η Παραγουάη έχει τρεις βαθμούς σε έναν αγώνα.

