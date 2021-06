Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Μπαλάσκας στον ΑΝΤ1: ίσως κάποιοι κατάλαβαν λάθος όσα είπα (βίντεο)

Για παρερμηνεία των δηλώσεων του και όχι για «οδηγίες προς εγκληματίες» κάνει λόγο ο συνδικαλιστής αστυνομικός, μετά τον σάλο και την ΕΔΕ από την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

«Δεν υπάρχει αστυνομικός συνδικαλιστής που να έχει κομματική ταυτότητα», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Σταύρος Μπαλάσκας, για δηλώσεις του οποίου διατάχθηκε ΕΔΕ από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,

Ο Σταύρος Μπαλάσκας χαρακτήρισε ως «βλάκα» τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο σχολιάζοντας την ομολογία του πιλότου ότι εκείνος είναι που διέπραξε ταο έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα, ότι εκείνος σκότωσε την σύζυγό του.

Όπως είπε ο συνδικαλιστής αστυνομικός, αν ο δολοφόνος δεν έπαιζε θέατρο επί 37 μέρες μετά το στυγερό έγκλημα και ενημέρωνε εξ αρχής την Αστυνομία, επικαλούμενος «βρασμό ψυχής», τότε, όπως είπε, θα «γλίτωνε» με λίγα χρόνια φυλάκισης.

Όπως είπε ο κ. Μπαλάσκας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, απαντώντας στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που καλούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει θέσει για τις δηλώσεις του, «το “γαλάζιος” συνδικαλιστής που ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και καλεί τον Πρωθυπουργό να τοποθετηθεί για την δήλωση ενός αστυφύλακα, δεν υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατόν να κάνει αντιπολίτευση η αξιωματική αντιπολίτευση προς έναν Πρωθυπουργό για έναν αστυφύλακα; Το μόνο “γαλάζιο” που έχω είναι η Σημαία, στην οποία ορκίστηκα πίστη, όπως και στο Σύνταγμα».

«Αυτό που είπα και αυτό που, αν πάρετε λέξη – λέξη, βγαίνει και σαν νόημα είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο εν βρασμό ψυχής, αλλά έναν άνθρωπο που έκανε ένα έγκλημα, έδωσε μια θεατρική παράσταση για να παραπλανήσει τις Αρχές, σκότωσε ένα ζώο αναίτια. Είναι πολύ βαρύτερο αυτό που έκανε, αυτό είναι το νόημα της δήλωσης μου», προσέθεσε.

Ο κ. Μπαλάσκας επέμεινε ότι «παρερμηνεύτηκε η δήλωση μου», μη αποδεχόμενος ότι η δήλωση του μεταφέρθηκε αυτούσια, ενώ σε άλλο σημείο της συζήτησης με τους υπόλοιπους καλεσμένους της εκπομπής, ανέφερε ότι «ενδεχομένως να ακούστηκε λάθος σε κάποιους», δίχως πάντως να δεχθεί ότι έχει κάνει κάποιο λάθος.

Ο συνδικαλιστής αστυνομικός απέρριψε τις μομφές ότι έδωσε οδηγίες προς εγκληματίες για να μειώσουν τις ποινές που θα αντιμετωπίσουν, λέγοντας ότι είναι 20 χρόνια συνδικαλιστής, έχει βγει πολλές φορές στην τηλεόραση και ξέρει τι λέει, ενώ είπε ότι έχει και «ένα θέμα» με τους κακούργους, σημειώνοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγε κάτι για να «βοηθηθούν» εγκληματίες.

«Με αυτήν την δήλωση εννοούσα ότι είναι τελείως διαφορετικό κάποιος να προβεί σε μια σοβαρή πράξη όπως είναι η δολοφονία και αμέσως να συντριβεί και να δηλώσει ότι θέλει να πληρώσει για το περιστατικό και άλλο είναι να είναι κάποιος που κάνει ότι μπορεί για να εξαπατήσει τις Αρχές», είπε ο κ. Μπαλάσκας, προσθέτοντας ότι «ένας άνθρωπος που ομολογεί άμεσα το έγκλημα του και δηλώνει ότι μετανόησε και αυτό προκύπτει μέσα από μια διαδικασία έχει διαφορετική αντιμετώπιση, αυτό μπορεί να σας το πει και ένας δικηγόρος καλύτερα από μένα».

Σχετικά με την άλλη ΕΔΕ που υπάρχει για δηλώσεις του αναφορικά με τους δικαστές και την μεταχείριση συλληφθέντων, είπε «δεν κατηγόρησα ούτε φυσικό πρόσωπο ούτε θεσμό. Είπα ότι δεν επαρκούν τα νομικά εργαλεία για να επιβάλλουν μεγαλύτερες ποινές».





