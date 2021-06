Οικονομία

Πλοία - Πλακιωτάκης: Ανοικτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί η πληρότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υπουργός Ναυτιλίας για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και την στήριξη στην ακτοπλοΐα.



Για τις πληρότητες στα πλοία, τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και την στήριξη στην ακτοπλοΐα, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης .

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στο έγκλημα στα Γλυκά Νερά, το οποίο χαρακτήρισε ειδεχθές και σημείωσε με αφορμή την εξιχνίαση της υπόθεσης, ότι «πρέπει να εμπιστευόμαστε τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχουμε ικανά στελέχη».

Αναφερόμενος στον τουρισμό, ο κ.Πλακιωτάκης τόνισε ότι «το λιμάνι χθες θύμιζε παλιές καλές εποχές». Παράλληλα, σημείωσε ότι «η πληρότητα που ισχύει σήμερα είναι 85% στα πλοία με καμπίνες και 80% στα πλοία χωρίς καμπίνες».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να αυξηθεί η πληρότητα στα πλοία ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι το υπουργείο παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών και τα επιδημιολογικά δεδομένα και υπογράμμισε ότι αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να αυξηθεί η πληρότητα στα πλοία.



Παράλληλα, ανέφερε ότι η Δήλωση Υγείας πλέον γίνεται και ηλεκτρονικά και όπως είπε με αυτόν τον τρόπο «επιταχύνεται η εξυπηρέτηση και η επιβίβαση στα πλοία».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την περίπτωση που υπάρξει κρούσμα κορονοϊού σε κρουαζιερόπλοιο, ο κ. Πλακιωτάκης είπε πως «υπάρχουν πρωτόκολλα για να εφαρμοστούν, όπως και πέρσι»



Μιλώντας για την ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδας ο υπουργός Ναυτιλίας σημείωσε ότι «με το τελευταίο νομοσχέδιο αντιμετωίζουμε την ανάπτυξη με χρηματιδοτικά εργαλεία»

Σχετικά με τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σημείωσε ότι αυτές δεν έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρσι και πρόσθεσε ότι έχουμε στηρίξει την ακτοπλοΐα και με άμεσες χρηματοδοτήσεις». Τόνισε ακόμα ότι λόγω της πανδημίας οι ζημιές στην ακτοπλοΐα είναι πάνω από 200 εκατ. ευρώ και σημείωσε ότι είναι σημαντικό να στηρίξουμε την βιωσιμότητα του συγκεκριμένου κλάδου.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Σπύρου: ο πιλότος λυτρώθηκε μετά την ομολογία της δολοφονίας

Copa America: Η Αργεντινή “λύγισε” την Ουρουγουάη

Κορονοϊός: Το μονοκλωνικό αντίσωμα σε ρινικό σπρέι μπορεί να βοηθήσει;