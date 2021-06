Αθλητικά

NBA Play Off: Οι Κλίπερς έγραψαν ιστορία

Με μεγάλη ανατροπή οι Κλίπερς νίκησαν τους Τζαζ στο Game 6 και προκρίθηκαν στους τελικούς της Δύσης.

Έγραψαν ιστορία οι Κλίπερς. Επέστρεψαν από το -25 (πρώτη φάση της τρίτης περιόδου) και έχοντας πρωταγωνιστή τον Τέρενς Μαν, που σημείωσε 39 πόντους, νίκησαν 131-119 τους Τζαζ στο Game 6, και προκρίθηκαν με 4-2 νίκες στους τελικούς της Δύσης για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Τον Μαν ακολούθησε ο Πολ Τζορτζ με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ, με τον Ρέτζι Τζάκσον να φτάνει σε double double (27 πόντοι και 10 ασίστ).

Από την ομάδα της Γιούτα, ο Ντόνοβαν Μίτσελ έφτασε στους 39 πόντους, ενώ ο Ρόις Ο'Νιλ έκανε double double, με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Εξαιρετικοί οι Σίξερς, άλωσαν με 104-99 την Ατλάντα στο Game 6 της σειράς, στέλνοντας την σειρά σε Game 7.

Ο Τομπάιας Χάρις και ο Κάρι είχαν από 24 πόντους ενώ ο Τζοέλ Εμπίντ έφτασε σε double double (22 πόντους, 13 ριμπάουντ), για την ομάδα της Φιλαδέλφια.

Για εκείνη της Ατλάντα, κορυφαίος ήταν ο Τρε Γιανγκ με double double (34 πόντοι, 12 ασίστ), ενώ το ίδιο κατάφερε και ο Κέβιν Χέρτερ, με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Σε αγώνες για τα πλέι οφ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ατλάντα-Φιλαδέλφια 99-104 / (3-3)

Κλίπερς-Γιούτα 131-119 / (Οι Κλίπερς έκαναν το 4-2)