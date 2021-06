Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Συνήγορος πιλότου: Είπε “συγγνώμη” - Δεν θα ζητηθεί ψυχιατρική εξέταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εξηγεί την θέση του ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο το έγκλημα, ο ένας εκ των δικηγόρων του 33χρονου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Ως συνήγοροι υπεράσπισης είμαστε η φωνή του κατηγορούμενου, είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Αλ. Παπαϊωαννίδης, ένας εκ των δικηγόρων του πιλότου που ομολόγησε την δολοφονία της συζύγου του, στα Γλυκά Νερά.

«Η πρώτη και η τελευταία κουβέντα στην προανακριτική κατάθεση που έδωσε ο κατηγορούμενος ήταν η «Συγγνώμη» και η «Συγγνώμη» είναι κάτι πολύ λίγο, προφανώς έχει αποδεχθεί ότι έκανε και είναι καταρρακωμένος», υποστήριξε ο συνήγορος του Μπάμπη Αναγνώστου, ενώ νωρίτερα ο έτερος συνήγορος του καθ΄ ομολογία του δολοφόνου της 20χρονης μητέρας, είπε στον ΑΝΤ1 ότι ο πιλότος "λυτρώθηκε" με την ομολογία του φόνου.

Όπως υποστήριξε ο συνήγορος, «ούτε κίνητρο υπήρχε ούτε προσχεδιασμένο ήταν», ενώ σημείωσε ότι τα ευρήματα των αστυνομικών, λόγου χάρη σε σχέση με την αφαίρεση της κάρτας από την κάμερα ασφαλείας, δείχνουν ότι «δεν τα είχε σχεδιάσει όλα αυτά».

«Έκανε 37 ημέρες να ομολογήσει, γιατί είχε μια θολή σκέψη στο μυαλό του, πώς να «σώσει» το παιδί του», υποστήριξε ο συνήγορος του κατηγορούμενου πιλότου, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ποινή ισόβιας κάθειρξης.

«Δεν ζητάμε καμία ψυχιατρική εξέταση και ούτε κάποια ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη», είπε ο συνήγορος του, ενώ όπως προσέθεσε ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, ως πιλότος ο 33χρονος περνά τακτικά από ψυχιάτρους για πραγματογνωμοσύνη.

Ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας είπε ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει σώας τας φρένας και επέλεξε να κάνει ένα σόου, με το παιδί του αγκαλιά στην κηδεία και με τις δηλώσεις του.

«Δεν ζητάμε καμία ψυχιατρική εξέταση και ούτε κάποια ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη», είπε ο συνήγορος του, ενώ όπως προσέθεσε ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, ως πιλότος ο 33χρονος περνά τακτικά από ψυχιάτρους για πραγματογνωμοσύνης.