Εμβόλιο - Ντράγκι: Αλλάζει το AstraZeneca για τη δεύτερη δόση

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι ανακοίνωσε ότι πρόκειται να του χορηγηθεί η δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, με την λεγόμενη «μεικτή μέθοδο».

Η πρώτη δόση του είχε χορηγηθεί με Astrazeneca ενώ, όπως είπε ο ίδιος, για την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου θα του χορηγηθεί διαφορετικό σκεύασμα.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός επανάλαβε ότι βάσει των τελευταίων αποφάσεων της κυβέρνησής του και της επιτροπής επιστημόνων στην Ιταλία που την συμβουλεύει, το εμβόλιο Astrazeneca πρέπει να χορηγείται, πλέον, μόνον σε πολίτες 60 ετών και άνω.

Οι πολίτες μικρότερης ηλικίας που θέλουν να λάβουν και την δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, με σκεύασμα της Astrazeneca, θα πρέπει να εξασφαλίσουν την άδεια του γιατρού τους και να υπογράψουν δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έχουν πληροφορηθεί αναλυτικά, σχετικά με την επιλογή τους .

Ο Μάριο Ντράγκι, πάντως, θέλησε και πάλι να υπογραμμίσει ότι η μέθοδος του λεγόμενου «μεικτού εμβολιασμού», είναι απόλυτα ασφαλής και ότι οι Ιταλοί και ξένοι κάτοικοι της χώρας πρέπει να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους.

Ο Ιταλός τεχνοκράτης πρωθυπουργός, τέλος, δήλωσε ότι η προτεραιότητα, στην φάση αυτή, είναι να πεισθούν 2,5 εκατομμύρια πολίτες άνω των εξήντα ετών που μέχρι τώρα δεν θέλησαν να εμβολιαστούν, να το ξανασκεφθούν και να αποκτήσουν ασπίδα προστασίας, κατά του covid 19.

