Κόσμος

Ιράν: Ο Ραϊσί νέος πρόεδρος της χώρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον Εμπραχίμ Ραϊσί συνεχάρησαν και οι αντίπαλοί του χωρίς να περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών.



Οι Ιρανοί εξέλεξαν τον νέο πρόεδρο της χώρας από τον πρώτο γύρο των εκλογών, δήλωσε σήμερα ο απερχόμενος πρόεδρος Χασάν Ροχανί, ενώ και οι αντίπαλοί του συνεχάρησαν τον υπερσυντηρητικό Εμπραχίμ Ραϊσί χωρίς να περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών.

«Συγχαίρω τον λαό για την επιλογή του», δήλωσε ο Ροχανί σε ομιλία του στην τηλεόραση. «Επειδή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επισήμως, τα επίσημα συγχαρητήριά μου θα έρθουν αργότερα, όμως γνωρίζουμε ποιος έχει συγκεντρώσει τις ψήφους στις εκλογές και ότι εξελέγη σήμερα από τον λαό», πρόσθεσε ο απερχόμενος πρόεδρος του Ιράν, χωρίς να αναφέρει το όνομα του νικητή.

Σε μηνύματά τους στο Telegram, το Twitter ή μέσω του ιρανικού Τύπου οι τρεις αντίπαλοι του Ραϊσί παραδέχθηκαν τη νίκη του.

Ο μετριοπαθής υποψήφιος Αμπντολνασέρ Χεματί ανέφερε σε επιστολή του: «Ελπίζω η κυβέρνησή σας, υπό την ηγεσία του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να φέρει ανακούφιση και ευημερία στο έθνος μας», σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το ίδιο έπραξε και ο Μοχσέι Ρεζαΐ ο οποίος επεσήμανε: «Συγχαίρω τον ανώτατο ηγέτη, τον ιρανικό λαό και αυτόν που επέλεξε ο λαός, τον αδελφό μου Εμπραχίμ Ραϊσί», μετέδωσε το πρακτορείο ISNA.

Η καταμέτρηση των ψήφων των προεδρικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν χθες Παρασκευή στο Ιράν συνεχιζόταν σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τα επίσημα, μερικά αποτελέσματα, ο υπερσυντηρητικός υποψήφιος Εμπραχίμ Ραϊσί κέρδισε στις προεδρικές εκλογές από τον πρώτο γύρο συγκεντρώνοντας περισσότερο από το 62,2% των ψήφων.

Από τις 28,6 εκατομμύρια ψήφους που έχουν καταμετρηθεί, ο Ραϊσί συγκέντρωσε «περισσότερες από 17.800.00», δήλωσε ο Τζαμάλ Ορφ πρόεδρος της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Τεχεράνη.

Ο Ορφ δεν ανακοίνωσε το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές. Φέτος είχαν εγγραφεί 59,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι, ηλικίας 18 ετών και άνω.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβόλιο - Ντράγκι: Αλλάζει το AstraZeneca για τη δεύτερη δόση

Euro 2020: με ντέρμπι πέφτει η αυλαία της 2ης αγωνιστικής

Γλυκά Νερά - Συνήγορος πιλότου: Είπε “συγγνώμη” - Δεν θα ζητηθεί ψυχιατρική εξέταση