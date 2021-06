Οικονομία

Θεσσαλονίκη: Λιμενεργάτης τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια από κλαρκ

Ο 59χρονος υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.



Eνας 59χρονος λιμενεργάτης τραυματίστηκε σοβαρά στα δύο κάτω άκρα από κλαρκ, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών φόρτωσης σε πλοίο στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.



Ο άντρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΑΧΕΠΑ”, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, ενώ στη συνέχεια εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.



Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 46χρονος χειριστής του μηχανήματος.

