Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλια mRNA και σπέρμα: Ποιες είναι οι επιπτώσεις

Τι δείχνει νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα για τις επιπτώσεις των εμβολίων mRNA στο σπέρμα και στην ανδρική γονιμότητα. Το σχόλιο του Ηλία Μόσιαλου.

Ο εμβολιασμός με εμβόλια mRNA (Pfizer/BioNTech ή Moderna) κατά της Covid-19 δεν έχει επιπτώσεις στο σπέρμα και στην ανδρική γονιμότητα, σύμφωνα με μια νέα μικρή αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές του Τμήματος Ουρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι στη Φλόριντα, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "Journal of American Medical Association" (JAMA), μελέτησαν 45 άντρες ηλικίας 18 έως 35 ετών, που έδωσαν δείγμα σπέρματος πριν κάνουν το mRNA εμβόλιο και οι οποίοι έδωσαν ξανά σπέρμα 75 ημέρες μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Η ανάλυση του σπέρματος έδειξε ότι δεν υπήρξε καμία ποιοτική διαφορά μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

«Έχουμε ακόμη μία μελέτη που καταρρίπτει τους μύθους των αντιεμβολιαστών για τις ‘επιπτώσεις' των εμβολίων στη γονιμότητα», σχολίασε στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE).

Οι οκτώ από τους 45 άνδρες είχαν ολιγοσπερμία πριν το εμβόλιο και από αυτούς οι επτά εμφάνισαν μετά αύξηση στη συγκέντρωση σπερματοζωαρίων, ενώ ο ένας παρέμεινε ολιγοσπερμικός. Κανένας άνδρας δεν εμφάνισε αζωοσπερμία (απουσία σπερματοζωαρίων από το σπέρμα) μετά τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.

«Οι 70 μέρες είναι ο πλήρης κύκλος της ζωής του σπέρματος και είναι επαρκής χρόνος για να φανεί αν το εμβόλιο επηρεάζει τις παραμέτρους του σπέρματος», δήλωσε ο ερευνητής Ντάνιελ Γκονζάλεζ. Πρόσθεσε ότι, όπως έδειξαν οι αναλύσεις, δεν επηρεάστηκε από τον εμβολιασμό ο όγκος του σπέρματος, η συγκέντρωση σπερματοζωαρίων, ούτε η κινητικότητα τους.

Οι ερευνητές εξέφρασαν την ελπίδα ότι η μελέτη θα άρει τους άνευ λόγου δισταγμούς ορισμένων ανδρών για τις πιθανές επιπτώσεις των εμβολίων στη γονιμότητα τους.