Γλυκά Νερά - Μπαλάσκας: Εισαγγελική έρευνα για τις δηλώσεις του

Υπό ποινικό έλεγχο τίθεται ο αστυνομικός, συνδικαλιστής για τις δηλώσεις του σχετικά με την μεταχείριση του δράστη αν από την αρχή ομολογούσε την πράξη του.



Υπό ποινικό έλεγχο, πλην του διοικητικού που ξεκίνησε χθες με εντολή του αρχηγείου της ΕΛΑΣ, τίθεται ο αστυνομικός, συνδικαλιστής, Σταύρος Μπαλάσκας για τις δηλώσεις του σε τηλεοπτικό σταθμό σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας στα Γλυκά Νερά και την μεταχείριση του δράστη αν από την αρχή ομολογούσε την πράξη του.

Οι επίμαχες δηλώσεις του αστυνομικού θα αποτελέσουν αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας με εντολή της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου. Η εισαγγελέας παρήγγειλε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με στόχο να διακριβωθεί αν όσα ανέφερε ο αστυνομικός στοιχειοθετούν το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη αδικήματος αλλά και αυτό της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Ο κ. Μπαλάσκας χθες το πρωί, καλεσμένος σε πρωϊνή ενημερωτική τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε πως ο κατηγορούμενος για την δολοφονία της 20χρονης συζύγού του, πιλότος θα μπορούσε να τύχει πολύ ευνοϊκής ποινικής αντιμετώπισης αν είχε πάρει την αστυνομία αμέσως μετά την πράξη του. Συγκεκριμένα απαντώντας σε ερώτηση του οικοδεσπότη - δημοσιογράφου ως προς το πως ερμηνεύει ότι ο δράστης «έκανε οκτώ ώρες για να σπάσει», όπως ο ίδιος ο αστυνομικός είπε, ο κ. Μπαλάσκας απάντησε: «Ότι είναι βλάκας δείχνει πρώτα από όλα, διότι εκείνη τη στιγμή που σκότωσε τη γυναίκα του- εάν ήταν ατυχές γεγονός, μέσα στον θυμό του και μέσα στο ότι τα έχασε και τρελάθηκε - αν έπαιρνε τηλέφωνο την αστυνομία δεν θα πήγαινε ούτε 4 χρόνια φυλακή, τώρα θα σαπίσει μέσα στη φυλακή». Ακολούθως ο αστυνομικός διευκρίνισε πως η χαμηλή ποινή φυλάκισης θα επιβαλλόταν «Γιατί θα πήγαινε εν βρασμώ ψυχής σε ενδοοικογενειακό καβγά, "χωρίς να το θέλω, εκείνη τη στιγμή δεν λειτουργούσα εγώ", πρώην έντιμος βίος, 4.000 πράγματα... Θα πήγαινε 5-6 χρόνια φυλακή; Είναι νέο παιδί. Τώρα πόσα θα πάει με όλη αυτή τη σκηνοθεσία; Δεν έχει κανένα ελαφρυντικό, τι ελαφρυντικό μπορεί να έχει τώρα;».

Ωστόσο, σε νέες του δηλώσεις σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1 ο Σταύρος Μπαλάσκας έκανε λόγο για παρερμηνεία των δηλώσεων του και όχι για «οδηγίες προς εγκληματίες».

«Αυτό που είπα και αυτό που, αν πάρετε λέξη – λέξη, βγαίνει και σαν νόημα είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο εν βρασμό ψυχής, αλλά έναν άνθρωπο που έκανε ένα έγκλημα, έδωσε μια θεατρική παράσταση για να παραπλανήσει τις Αρχές, σκότωσε ένα ζώο αναίτια. Είναι πολύ βαρύτερο αυτό που έκανε, αυτό είναι το νόημα της δήλωσης μου», είπε μεταξύ άλλων, ο κ. Μπαλάσκας.

