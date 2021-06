Κοινωνία

Γλυκά Νερά – Ιατροδικαστής: Σκότωσε την Καρολάιν ενώ κοιμόταν – Την έπνιγε για 6 λεπτά

Σοκ προκαλούν τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Η μαρτυρία – “κλειδί” της γειτόνισσας, που μένει σε διαμέρισμα που έχει μεσοτοιχεία με την μεζονέτα της τραγωδίας.

Την ώρα που η Καρολάιν κοιμόταν φέρεται ότι ο κατηγορούμενος πιλότος τη σκότωσε, ενώ ο θάνατος της δεν ήταν ακαριαίος αλλά αγωνιώδης. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του πιλότου, ο οποίος ομολόγησε ότι αυτός ήταν ο δράστης του εγκλήματος.

Τα πολύτιμα συμπεράσματα για την κατάσταση που βρισκόταν η κοπέλα, αλλά και για την ώρα θανάτου της που δεν συνέπιπταν με τις αρχικές καταθέσεις του συζυγοκτόνου εξήχθησαν από την επεξεργασία των δεδομένων που είχαν καταγραφεί στο smartwatch που φορούσε η Καρολάιν.

Από την κατάθεση της ιατροδικαστού προκύπτει ότι «αμέσως μόλις είδα το ρολόι που φορούσε το θύμα και γνωρίζοντας ότι αυτού του είδους τα ρολόγια καταγράφουν πολλαπλές παραμέτρους της δραστηριότητας και καρδιακής λειτουργίας θεώρησα ότι έπρεπε να το βγάλω αμέσως ώστε να προστατευθεί και να μεταφερθεί για αξιολόγησης στα εγκληματολογία εργαστήρια».

Σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, αναφέρει «από τα δεδομένα λοιπόν που έχουν καταγραφεί στο smartwatch και μου εκθέτετε εκτιμώ τα ακόλουθα:

Η καρδιακή συχνότητα ενός ατόμου εν ηρεμία ή σε φυσική δραστηριότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως την ηλικία, την κατάσταση της καρδιάς ή αν το άτομο βρίσκεται σε κατάσταση σωματικού ή ψυχικού στρες. Από τις τιμές που μου αναφέρετε θεωρώ ότι η καρδιακή συχνότητα από 48 έως 58 η οποία καταγράφεται 1:41 έως 3:51 της 11ης Μαΐου 2021 αντιστοιχεί σε περίοδο ύπνου. Το ίδιο θεωρώ και για την καταγραφή στις 3: 58 ώρα που οι παλμοί είναι 61 λεπτό. Στις 4:05 οι παλμοί αυξάνονται κατά 50 τοις 100 περίπου από τους παλμούς που είχε το άτομο εν ηρεμία στον ύπνο του. Θεωρώ ότι εκείνη τη χρονική στιγμή το άτομο βρισκόταν σε κατάσταση πολύ ισχυρού ψυχικού ή σωματικού στρες. Με δεδομένο ότι έχω προσδιορίσει την ώρα του θανάτου κατά τη στιγμή της αυτοψίας του χώρου στις πέντε με έξι ώρες από τις 10 η ώρα που ήταν η ώρα της αυτοψίας, θεωρώ απολύτως συμβατό η διαδικασία του μηχανισμού του θανάτου να έλαβε χώρα από τις 4:05 έως τις 4:11. Στις 4:11 ώρα είναι η τελευταία καταγραφή του smartwatch και θεωρώ ότι αμέσως μετά επήλθε ο θάνατος. Από την νεκροψία και νεκροτομή είχα συμπεράνει ότι η διαδικασία του θανάτου πράγματι διήρκεσε μερικά λεπτά ότι δηλαδή ο θάνατος δεν ήταν ακαριαίος».

Επιπλέον τα ιατροδικαστική ευρήματα φαίνεται πως δεν είναι συμβατά με τις περιγραφές του πιλότου με βάση όσα ο ίδιος περιέγραφε στις καταθέσεις του ότι είχαν λάβει χώρα στη σκηνή του εγκλήματος.

«Τον εξέτασα περί ώρα δύο στις 11 Μαΐου 2021 δηλαδή 8 ώρες περίπου μετά την 6:08 ώρα. Η επικοινωνία ήταν άριστη δεν έφερε κρανίο εγκεφαλικές κακώσεις ούτε εμφάνιζε ασφυκτικά σημεία. Αποκλείω την πιθανότητα ο άντρας που εξέτασα, ηλικίας 33 ετών, πιλότος στο επάγγελμα και χωρίς κρανίο εγκεφαλικές κακώσεις, να έχει παραμείνει επί 2 ώρες σε κατάσταση αναισθησίας. Η απώλεια των αισθήσεων σε ένα άτομο για οποιοδήποτε λόγο όπως φόβο, υπογλυκαιμία ή προσωρινή πρόκληση ασφυξίας, αναμένεται να διαρκέσει 10 λεπτά της ώρας και σε καμία περίπτωση 2 ώρες. Σε κάθε περίπτωση ένας νεαρός υγιής άνθρωπος δεν θα μπορούσε να παραμείνει λιπόθυμος επί 2 ώρες. Οι σωματικές του βλάβες ήταν όλως ελαφρές».

Η κατάθεση της γειτόνισσας και το κλάμα του σκύλου

Στις 17 Ιουνίου η γυναίκα που το σπίτι της βρίσκεται μεσοτοιχία με τη μεζονέτα του ζευγαριού στα Γλυκά Νερά δίνει συμπληρωματική κατάθεση που έρχεται να συμπληρώσει κομμάτια στο παζλ της προανακριτικής δικογραφίας.

Όπως λέει, «εμένα με πήρε ο ύπνος στον καναπέ του σαλονιού του σπιτιού μου, που βρίσκεται στο ισόγειο. Σαν άνθρωπος κοιμάμαι πολύ ελαφρά. Την 4:20 ώρα άκουσα ένα θόρυβο σαν «γντουπ» και αμέσως μετά έναν ήχο που έβγαλε ο σκύλος της Καρολάιν. Αυτός ο ήχος ήταν στιγμιαίος και κατάλαβα ότι ήταν κλάμα του ζώου και όχι γάβγισμα. Αυτό σας το λέω γιατί αγαπάω πολύ τα ζώα και καταλαβαίνω πότε ένα σκυλί κλαίει. Πάντως γάβγισμα δεν άκουσα καθόλου ούτε πριν ούτε μετά το κλάμα του ζώου. Αν ο σκύλος των παιδιών δίπλα γαβγίζει θα το άκουγα σίγουρα. Ο σκύλος βέβαια ήταν ήσυχος και δεν ακουγόταν αλλά όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά το σπίτι το δικό μου και της Καρολάιν είναι μεσοτοιχία και ακούγονται ήχοι από το ένα σπίτι στο άλλο. Για να σας δώσω να καταλάβετε ότι ακούγονται όλα αν μία γάτα της Καρολάιν νιαουρίσει εγώ την ακούω και μάλιστα σε τέτοιες περιπτώσεις έστειλα μήνυμα στην Καρολάιν να μου πει αν όλα ήταν καλά με τα ζωάκια. Για να συνεχίσω όμως αυτό που σας έλεγα μετά το κλάμα του σκύλου το μόνο που άκουσα ήταν κάποια βήματα στην σκάλα. Απ’ όσο κατάλαβα αυτά τα βήματα ήταν από έναν άνθρωπο και μου φάνηκε σαν να κατέβαινε τη σκάλα. Στην ερώτηση που μου κάνετε σας λέω πως δεν άκουσα καθόλου ούτε φωνές ούτε ουρλιαχτά από το σπίτι των παιδιών εκείνη τη νύχτα. Αν η Καρολάιν φώναζε θα το άκουγα σίγουρα κι αυτό αφού όπως σας είπα άκουγα τα νιαουρίσματα από τις γάτες πόσο μάλλον τη νύχτα που δεν ακούγονται γενικά θόρυβοι, σίγουρα θα άκουγα ουρλιαχτά.