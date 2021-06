Η Τουρκία έχει φιλόδοξα σχέδια για το Διάστημα

Κόσμος

Μέχρι πότε "βλέπουν" τα πλάνα της Άγκυρας την αποστολή rover στην Σελήνη και την διαμονή Τούρκου αστροναύτη στον Διαστημικό Σταθμό

Η Τουρκία έχει φιλόδοξα διαστημικά σχέδια και φαίνεται πως έχει βάλει στόχο να γίνει διαστημική δύναμη, καθώς σχεδιάζει να στείλει ένα ρόβερ στη Σελήνη έως το 2030. Το ρόβερ, που μπορεί να εκτοξευθεί μέσα στη διετία 2028-29, θα προσεληνωθεί και θα συλλέξει επιστημονικά δεδομένα από την επιφάνεια του φεγγαριού.

Τις σχετικές δηλώσεις έκανε ο Σερντάρ Χουσεΐν Γιλντριρίμ, πρόεδρος της Τουρκικής Διαστημικής Υπηρεσίας (TUA), μιλώντας στις 16 Ιουνίου στη διεθνή διάσκεψη για την εξερεύνηση του διαστήματος "Global Space Exploration Conference" (GLEX) στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, σύμφωνα με το Space.com.

Ο Γιλντιρίμ ανέφερε ότι ο πύραυλος που θα μεταφέρει το ρόβερ στη Σελήνη, θα κατασκευαστεί στην Τουρκία, χρησιμοποιώντας μια υβριδική μηχανή που ήδη αναπτύσσεται στη χώρα. Όπως είπε, «σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας μηχανή για να φθάσουμε στο φεγγάρι».

Ο πύραυλος θα κάνει αρχικά - με διεθνή συνεργασία - μια δοκιμαστική πτήση και πιθανώς «ανώμαλη» προσεδάφιση στη Σελήνη στο τέλος του 2023, έτος που συμπίπτει με τον εορτασμό των 100 ετών από την δημιουργία της Τουρκικής Δημοκρατίας από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Οι Τούρκοι μηχανικοί θέλουν να συλλέξουν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου στο τέλος της δεκαετίας να καταστήσουν εφικτή την ομαλή προσελήνωση του ρόβερ.

Η αρχική παρουσίαση του τουρκικού διαστημικού προγράμματος είχε γίνει από τον πρόεδρο Ερντογάν φέτος το Φεβρουάριο, την ίδια μέρα που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγραψαν ιστορία στον αραβικό και γενικότερα στο μουσουλμανικό κόσμο, καθώς ένα σκάφος τους εισήλθε σε τροχιά γύρω από τον 'Αρη. Το δεκαετές τουρκικό πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, προβλέπει και ένα τουρκικό διαστημοδρόμιο, καθώς επίσης την ανάπτυξη ενός εγχώριου δορυφορικού συστήματος, αν και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πολλές λεπτομέρειες, ούτε καν για τον προϋπολογισμό του.

Η Τουρκία έχει επίσης στόχο να στείλει έναν Τούρκο στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μέσα στα επόμενα χρόνια, για να πραγματοποιήσει επιστημονικά πειράματα. Ο Γιλντιρίμ ανέφερε ότι η TUA, η οποία ιδρύθηκε το 2018, βρίσκεται σε σχετικές διεθνείς διαπραγματεύσεις και, όπως είπε, «σε λίγους μήνες αυτές θα ολοκληρωθούν και θα αρχίσουμε τη διαδικασία εκπαίδευσής του».

