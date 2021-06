Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Σταματία Μάρκου: Ο πιλότος έμμεσα εκβίασε και την Ελένη Μυλωνοπούλου

Πως σχολίασε την πρώτη συνέντευξη του καθ' ομολογία δολοφόνου. Τι είπε για την εντολέα της και τους φόβους της για τον πιλότο.

«Μόνο η εντολέας μου είχε αναφέρει ότι η σχέση του ζευγαριού ήταν στα άκρα. Για την εντολέα μου και εμένα προσωπικά ήταν μεγάλη ανακούφιση ότι έγινε η σύλληψη του δράστη», είπε στον ΑΝΤ1 η Σταματία Μάρκου, συνήγορος της Ελένης Μυλωνοπούλου, συμβούλου ψυχκής υγείας της άτυχης Καρολάιν και του συζύγου της

Όπως είπε η δικηγόρος «βλέποντας την συνέντευξη του καθ ‘ ομολογία δολοφόνου λίγες ώρες μετά το περιστατικό, αλλά και στην συνέχεια όταν έμαθα και τα στοιχεία από την κ. Μυλωνοπούλου, ήμουν σίγουρη για τον δράστη».

Η κ. Μάρκου συμπλήρωσε «όταν έλεγα στα δελτία Τύπου, «επιτέλους, σωπάστε», αυτό είχα κατά νου «επιτέλους, σωπάστε γιατί ο δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύθερος».

Όπως είπε, ο πιλότος που ομολόγησε την δολοφονία της συζύγου του, έμμεσα εκβίασε και την εντολέα της να δώσει συνέντευξη για να βγει να πει «καλά λόγια» για εκείνον, ότι ο 33χρονος έκανε, μέσω των social media, δήλωση πως όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ για εκείνον και για την εμπλοκή της συμβούλου ψυχικής υγείας είναι εκτός λογικής, αφού είδε ότι δεν πείθεται η κοινή γνώμη, της ζήτησε να βγει να μιλήσει και εκείνη για να πει ότι «ο πιλότος δεν έχει σχέση με την δολοφονία της 20χρονης.

«Όλο αυτό το διάστημα και εγώ και η εντολέας μου ζούμε με το φόβο. Από την ημέρα που έγινε γνωστό ότι έδωσε κατάθεση και ήταν η μαρτυρία-«κλειδί», (ενν: η κ. Μυλωνοπούλου) προσέλαβε εταιρεία σεκιούριτι για να φυλούν την ίδια και τον σύζυγο και το παιδί τους και το σπίτι τους. Ποιόν άλλον να φοβόταν;», είπε η δικογόρος.

Η κ. Μάρκου κατέληξε λέγοντας «η εντολέας μου κατέθεσε τα πάντα στις Αρχές. Οι Αρχές καλά έκαναν, γιατί έπρεπε να δέσουν τα στοιχεία. Εμείς κάναμε υπομονή και θα κάναμε όση έπρεπε για την ψυχή αυτής της κοπέλας».

