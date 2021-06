Κόσμος

Γαλλία: Τραυματίες στην επιχείρηση διάλυσης ρέιβ πάρτι (εικόνες)

Περισσότεροι από 400 χωροφύλακες επενέβησαν τη νύχτα για να εμποδίσουν το ρέιβ πάρτι, στο οποίο συμμετείχαν 1.500 άνθρωποι.



Πέντε χωροφύλακες τραυματίστηκαν κι ένας νεαρός ηλικίας 22 ετών έχασε το χέρι του, κατά την επιχείρηση διάλυσης από την αστυνομία ενός ρέιβ πάρτι, όπου συμμετείχαν 1.500 άνθρωποι, στη δυτική Γαλλία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Περισσότεροι από 400 χωροφύλακες επενέβησαν τη νύχτα για να εμποδίσουν αυτό το ρέιβ πάρτι στη Βρετάνη, κοντά στο Ρεντόν. Σύμφωνα με την περιφέρεια, οι συμμετέχοντες επιχείρησαν να κάνουν το πάρτι στον ιππόδρομο της κοινότητας.

Η γιορτή οργανώθηκε παρά την απαγόρευση της κυκλοφορίας, λόγω κορονοϊού, που τίθεται σε ισχύ από τις 23.00. Ο περιφερειάρχης του Ιλ ε Βιλέν, Εμανουέλ Μπερτιέρ, έκανε λόγο για «βίαια επεισόδια».

Σύμφωνα με την περιφέρεια, «1.500» άνθρωποι έδωσαν ραντεβού για ένα ρέιβ πάρτι προς τιμή ενός νεαρού άνδρα, του Στιβ Μαία Κανίσο, που είχε πεθάνει στη Νάντη (δυτικά) πριν από δύο χρόνια κατά τη διάρκεια της Γιορτής της Μουσικής, πέφτοντας στον ποταμό Λίγηρα, τη στιγμή της επέμβασης της αστυνομίας για να διαλύσει τη συγκέντρωση.

Σύμφωνα με τις αρχές, που ερωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου βρέθηκαν αντιμέτωπες με «πολύ βίαια άτομα» και δέχθηκαν μεταξύ άλλων «ρίψεις βομβών μολότοφ».

«Από χθες το βράδι, δεν υπάρχει μουσική», όμως «τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτό το παράνομο ρέιβ πάρτι παραμένουν στο σημείο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο σήμερα το πρωί η περιφέρεια.

