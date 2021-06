Παράξενα

Άφησε την ταυτότητά του... μαζί με τα ναρκωτικά!

Εύκολη υπόθεση έκανε τον εντοπισμό του από τους αστυνομικούς ο «ξεχασιάρης» που διακούσε ναρκωτικά.

Η αστυνομική του ταυτότητα την οποία είχε αφήσει μαζί με ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, «πρόδωσε» τον 43χρονο ο οποίος και θα λογοδοτήσει πλέον στη δικαιοσύνη κατηγορούμενος για κατοχή, νόθευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε την περασμένη Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, με αφορμή των εντοπισμό δύο σακ βουαγιάζ έξω από ξενοδοχείο στην πόλη της Ρόδου.

Πιο αναλυτικά, όλα ξεκίνησαν όταν στους αστυνομικούς περιήλθε η πληροφορία για την ύπαρξη δύο ύποπτων σακιδίων σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στη Ρόδο.

Άμεσα οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και εντόπισαν τους σάκους μέσα στους οποίους και υπήρχαν:

Κοκαΐνη βάρους 44,3 γραμμαρίων, τοποθετημένη σε τέσσερις μικροσυσκευασίες

Άγνωστης χημικής σύστασης ουσία βάρους 64 γραμμαρίων, η οποία εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιούνταν για νόθευση της κοκαΐνης

Κάνναβη ακατέργαστη βάρους 4,6 γραμμαρίων

Το χρηματικό ποσό των 1.705 ευρώ

Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

Δελτίο ταυτότητας και άδεια ικανότητας οδήγησης με στοιχεία του κατηγορουμένου.

Κατά την εξέλιξη της υπόθεσης εντοπίσθηκε σε κοντινό σημείο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούσε ο δράστης και σε έλεγχο που έγινε βρέθηκαν μέσα σε αυτό, μεταξύ άλλων:

Μικροσυσκευασία που περιείχε κοκαΐνη βάρους 1,5 γραμμαρίων

Συσκευή με θερμαντικές λάμπες

Σπρέι πιπεριού.

Τα ανευρεθέντα πειστήρια, το αυτοκίνητο, καθώς και 2,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης που διατηρούσε στην κατοικία του, κατασχέθηκαν.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 43χρονου για κατοχή, νόθευση και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης των χρονικών ορίων του αυτοφώρου.

Πηγή: rodiaki.gr

