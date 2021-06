Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Τι δείχνουν τα λύματα για το ιικό φορτίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιδημιολογική εικόνα των λυμάτων είναι παρόμοια με εκείνη των ημερών του Ιανουαρίου.



Περαιτέρω αποκλιμάκωση παρουσιάζει το ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης, στις τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας, για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Η επιδημιολογική εικόνα των λυμάτων, όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι πλέον παρόμοια με εκείνη των ημερών του Ιανουαρίου, μετά το τέλος του δεύτερου και πριν την έναρξη του τρίτου κύματος της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 16/06 και της Πέμπτης 17/06 είναι:

Μειωμένη κατά 37% σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 14/06 και της Τρίτης 15/06.

Μειωμένη κατά 56% σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 09/06 και Πέμπτης 10/06.

«Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά αφού τις τελευταίες δύο ημέρες οι τιμές του σχετικού ρυθμού έκκρισης ιικού φορτίου στα λύματα της Θεσσαλονίκης παρουσίασαν μια περαιτέρω αποκλιμάκωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Βρισκόμαστε πλέον σε επίπεδο παρόμοιο με εκείνο του Ιανουαρίου 2021», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

«Είναι ιδιαίτερα θετικό σημάδι ότι, έστω και με αργό ρυθμό και παρά τις μικρές διακυμάνσεις από ημέρα σε ημέρα, το ιικό φορτίο στα λύματα ελαττώνεται», επισήμανε ο πρύτανης του ΑΠΘ, εξηγώντας ότι «αυτό σημαίνει πως ακόμη και με την ισχύουσα χαλάρωση στην τήρηση των μέτρων από τους πολίτες η διασπορά του ιού στην κοινότητα περιορίζεται» και «η εικόνα αυτή αντανακλά σε σημαντικό βαθμό την κλινική εικόνα στην πόλη με την μείωση των ημερήσιων κρουσμάτων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεία: Εξαρθρώθηκαν δυο σπείρες που διακινούσαν ηρωίνη (εικόνες)

Γλυκά Νερά – Ιατροδικαστής: Σκότωσε την Καρολάιν ενώ κοιμόταν – Την έπνιγε για 6 λεπτά

Euro 2020 - Έρικσεν: Το συγκινητικό μήνυμα μετά το εξιτήριο