Ρωσία: Συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές (εικόνες)

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί. Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης.

Ένα πολιτικό αεροσκάφος που μετέφερε αλεξιπτωτιστές συνετρίβη σήμερα κοντά σε ένα αεροδρόμιο της Σιβηρίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 4 άνθρωποι και να τραυματιστούν 15, έγινε γνωστό από τις ρωσικές αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 10 το πρωί τοπική ώρα (06.00 το πρωί ώρα Ελλάδας), κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης στο Κεμέροβο, μια βιομηχανική περιοχή στην καρδιά της Σιβηρίας.

Το αεροπλάνο, ένα Let L-140, που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Τανάι, μετέφερε 19 ανθρώπους, ανέφερε σε ένα δελτίο τύπου η Επιτροπή Έρευνας, που διερευνά τις σημαντικές υποθέσεις στη Ρωσία.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της περιοχής, την οποία επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων TASS, η βλάβη ενός από τους δύο κινητήρες του αεροσκάφους προκάλεσε την τραγωδία.

Η Επιτροπή Έρευνας έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία από τα συντρίμμια του αεροπλάνου, στη μέση ενός χωραφιού, όπου διακρίνεται επίσης ένα ασθενοφόρο, ενώ ξεκίνησε έρευνα για «παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας».

Στον λογαριασμό του στο Instagram, ο κυβερνήτης της περιοχής του Κεμέροβο Σεργκέι Τσιβίλιοφ έγραψε πως τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι άλλοι 11 φέρουν «μέτριας σοβαρότητας» τραύματα.

Όπως μεταδίδει το TASS, το αεροσκάφος ανήκε σε έναν σύλλογο που προωθεί τον αθλητισμό και τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

«Το αεροσκάφος έκανε την τέταρτη πτήση του, μέσα στην ημέρα, και βρισκόταν σίγουρα σε καλή κατάσταση», υποστήριξε ο υπεύθυνος του συλλόγου στην περιοχή Βίκτορ Σεμοκάνοφ, σύμφωνα με το TASS.

