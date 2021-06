Κοινωνία

Έγκλημα στην Κατερίνη: Προφυλακιστέος ο 58χρονος

Προφυλακιστέος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο 58χρονος οδηγήθηκε στις φυλακές Λάρισας.



Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, χτύπησε και στη συνέχεια έδεσε τον 45χρονο κομμωτή από την Κατερίνη.



Στη συνέχεια, τον μετέφερε με το αυτοκίνητο του πίσω από τα κοιμητήρια στην Καλλιθέα Κατερίνης, όπου τον πυροβόλησε και στη συνέχεια του έβαλε φωτιά με εύφλεκτο υγρό.

Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, τα αίτια του εγκλήματος φαίνεται πως ήταν προσωπικές διαφορές.



Ο 58χρονος οδηγήθηκε στις φυλακές Λάρισας.



