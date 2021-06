Κοινωνία

Κρήτη: Στην Εντατική 19χρονος μετά από ανατροπή αυτοκινήτου

Αυτοκίνητο ανετράπη και κατέληξε σε χωράφι. "Μάχη" για τη ζωή του δίνει ένας 19χρονος.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 19χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο.

Ο νεαρός και δύο ακόμη άτομα επέβαιναν σε αυτοκίνητο, το οποίο ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στον γνωστό δρόμο καρμανιόλα έξω από το Πετροκεφάλι του Δήμου Φαιστού, λίγο μετά τις 1:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το όχημα κατέληξε σε χωράφι με τον οδηγό και τον συνοδηγό – σύμφωνα με πληροφορίες άνδρες από τις Μοίρες και το Ρέθυμνο, εκ των οποίων ένας ανήλικος- να τραυματίζονται ελαφρά.

Ο 19χρονος από την Πόμπια, ο οποίος καθόταν στο πίσω κάθισμα εγκλωβίστηκε στο όχημα και μετά τον απεγκλωβισμό του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο ΚΥ Μοιρών και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ.

Πηγή: Creta24