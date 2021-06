Αθλητικά

Euro 2020: Η Ουγγαρία έβαλε... φρένο στη Γαλλία

Η Γαλλία δεν κατάφερε να νικήσει την Ουγγαρία και έβαλε “φωτιά” στον 6ο όμιλο του Euro 2020, για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Την έκπληξη που πλησίασε στην πρεμιέρα απέναντι στην Πορτογαλία (όταν κατέρρευσε μετά το 84΄ και δέχθηκε τρία γκολ), η Ουγγαρία την πέτυχε σήμερα, στο δεύτερο παιχνίδι της για τον ΣΤ΄ όμιλο του EURO 2020. Οι Μαγυάροι κράτησαν στο 1-1 την πρωταθλήτρια κόσμου Γαλλία στην κατάμεστη «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης, έχοντας μάλιστα προηγηθεί στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+2΄) με τον Φιόλα. Οι «τρικολόρ», που είχαν δοκάρι με τον Ντεμπελέ και έχασαν αρκετές κλασικές ευκαιρίες, ισοφάρισαν στο 66΄ με τον Γκριεζμάν, έφτασαν τους τέσσερις βαθμούς και είναι κοντά στην πρόκριση στους «16», κινδυνεύουν όμως να χάσουν την πρώτη θέση από την Πορτογαλία.

Η Ουγγαρία, για να κάνει την υπέρβαση και να περάσει στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης, θα χρειαστεί να νικήσει την Τετάρτη (23/6) τη Γερμανία.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν με πίεση ψηλά να δυσκολέψουν τους πρωταθλητές κόσμου, οι οποίοι όμως μετά το πρώτο τέταρτο πήραν τον έλεγχο του αγώνα και άρχισαν να πλησιάζουν με αξιώσεις την περιοχή του Γκουλάτσι. Στο 17΄ η κεφαλιά του Μπαπέ, από σέντρα του Ντιν (η μοναδική αλλαγή του Ντεσάμπ σε σχέση με την πρεμιέρα, παίρνοντας τη θέση του Λούκας Ερναντέζ στο αριστερό άκρο της άμυνας) πέρασε μόλις άουτ, στο 31΄ ο Μπαπέ έστρωσε έξοχα στον Μπενζεμά, ο οποίος σούταρε με το «μυτάκι», στέλνοντας τη μπάλα ελάχιστα έξω από την εστία, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και το σουτ του Μπαπέ στο 33΄.

Η επιθετικότητα της Γαλλίας κόπασε στα τελευταία λεπτά του α΄ ημιχρόνου και οι Μαγυάροι πήραν... ανάσες, αλλά και πάλι κανείς δεν περίμενε αυτό που συνέβη στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο αριστερός μπακ Φιόλα έπαιξε το «1-2» με τον Ρόλαντ Σάλαι, νίκησε στο σπριντ τον Βαράν και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Λιορίς και άνοιξε το σκορ, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στην «Πούσκας Αρένα».

Όπως ήταν φυσικό, οι «τρικολόρ» βγήκαν στο β΄ ημίχρονο ψάχνοντας εναγωνίως την ισοφάριση. Ο Ντεσάμπ έκανε ακόμη πιο επιθετική την ομάδα του, περνώντας στο παιχνίδι τον Ντεμπελέ αντί του αρνητικού Ραμπιό, και ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα «άγγιξε» το γκολ στο 59΄, όμως το σουτ που επιχείρησε μέσα από την περιοχή σταμάτησε στο δοκάρι. Όι Γάλλοι δυσκολεύονταν να διασπάσουν τη «σφιχτή» ουγγρική άμυνα, αλλά η ταχύτητα του Μπαπέ έκανε ξανά τη διαφορά. Από ένα δυνατό βολέ του Λιορίς στο 66΄, ο φορ της Παρί Σεν Ζερμέν βγήκε στην πλάτη της άμυνας, πορχώρησε από δεξιά και γύρισε τη μπάλα προς τη μικρή περιοχή. Ο Ορμπαν δεν μπόρεσε να απομακρύνει και ο επερχόμενος Γκριεζμάν έστειλε τη μπάλα στη δίχτυα για το 1-1.

Οι πρωταθλητές κόσμου προσπάθησαν να εκμεταλλευθούν το μομέντουμ και να ολοκληρώσουν την ανατροπή, όμως ο Μπαπέ στο 69΄ αστόχησε από δύσκολη θέση, ενώ ούτε το σουτ του Καντέ στο 72΄ βρήκε στόχο. Η Ουγγαρία ανασυγκροτήθηκε, ο Ντεσάμπ έβγαλε από το ματς Μπενζεμά και Πογκμπά και ο Γκουλάτσι στο 82΄ σταμάτησε τον Μπαπέ, κρατώντας μία ισοπαλία που σαφώς είναι επιτυχία για την ομάδα του, αλλά δεν της αφήνει πολλά περιθώρια να ελπίζει σε πρόκριση (που βέβαια από την αρχή ήταν πολύ δύσκολη για τους Μαγυάρους στον «όμιλο του θανάτου»).

Να σημειωθεί ότι ο Ουσμάν Ντεμπελέ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, όπως τραυματίας αποχώρησε από το πρώτο ημίχρονο και ο Ανταμ Σάλαϊ.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες κάρτες: Μπότκα (52΄) - Παβάρ (10΄)

Οι συνθέσεις:

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Μάρκο Ρόσι): Γκουλάτσι, Μπότκα, Όρμπαν, Ατ. Σάλαϊ, Νάγκι, Νέγκο, Κλάινχαϊσλερ (84΄ Λόβρενσιτς), Σέφερ (75΄ Τσέρι), Φιόλα, Αντ. Σάλαϊ (26΄ Νίκολιτς), Ρ. Σάλαϊ

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Λιορίς, Παβάρ, Βαράν, Κιμπεμπέ, Ντιν, Καντέ, Πογκμπά (76΄ Τολισό), Ραμπιό (57΄ Ντεμπελέ / 87΄ Λεμάρ), Γκριεζμάν, Μπαπέ, Μπενζεμά (76΄ Ζιρού)

