Συρία: βομβαρδισμός Κέντρου Υγείας (εικόνες)

Ακόμα μία μονάδα φροντίδας υγείας βρέθηκε στο επίκεντρο των βομβαρδισμών του καθεστώτος.

Κέντρο υγείας βομβάρδισαν οι δυνάμεις του Άσαντ στην κεντρική Συρία, προκαλώντας το θάνατο ενός εργαζόμενου και τον τραυματισμό τριών.

Τα «Λευκά Κράνη» είπαν ότι βομβαρδίστηκε το Κέντρο τους στο χωριό Καστούν (Qastoun), ενώ σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα φαίνονται τα συντρίμμια του ισόγειου κτηρίου.

Το θάνατο του εργαζόμενου και τον τραυματισμό των άλλων τριών επιβεβαίωσε και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Συρία.

Οι μάχες μεταξύ κυβερνητικών και αντικυβερνητικών δυνάμεων συνεχίζονται τις τελευταίες εβδομάδες στην πολύπαθη χώρα, ενώ βομβαρδισμοί λαμβάνουν επίσης χώρα.

Η περιοχή είχε εισέλθει σε σχετική ηρεμία μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας.

