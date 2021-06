Κόσμος

Ιταλία: Τεράστια ποσότητα χασίς σε γιοτ (εικόνες)

Μετά από συνεννόηση με τις Αρχές των ΗΠΑ οι ιταλική αστυνομία έκανε έλεγχο στο γιοτ.

Σκάφος με 6, 6 τόνους χασίς εντόπισαν οι ιταλικές Αρχές στα ανοιχτά της Σικελίας, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις.

Τρία μέλη του πληρώματος, βουλγαρικής υπηκοότητας συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν σε φυλακή του Παλέρμο.

Το σκάφος με την αμερικανική σημαία εντοπίστηκε κατά την περιπολία της οικονομικής αστυνομίας, ενώ ταξίδευε από τη Σαρδηνία προς το Κανάλι της Σικελίας.

Η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας πραγματοποίησε έλεγχο στο σκάφος αφού έλαβε άδεια από τις αμερικανικές Αρχές.

Η τεράστια ποσότητα χασίς βρέθηκε σε πακέτα στο εσωτερικό του σκάφους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η αξία των ναρκωτικών υπολογίζεται γύρω στα 13 εκατομμύρια ευρώ.

