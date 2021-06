Κοινωνία

Γλυκά Νερά – Πιλότος στον ΑΝΤ1: Μαλώναμε μόνο για το παιδί – Οι γονείς της Καρολάιν είναι οικογένεια μου

Τι λέει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, μέσα από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ ο 33χρονος, που ομολόγησε την δολοφονία της 20χρονης συζύγου του.

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την ομολογία της δολοφονίας της νεαρής συζύγου και μητέρας του παιδιού τους, έκανε στον ΑΝΤ1 ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ενώ στο φως της δημοσιότητας έρχονται ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το πως έχασε την ζωή της η νεαρή γυναίκα.

Ο 33χρονος πιλότος ζητάει «συγγνώμη» από την οικογένεια της Καρολάιν, η οποία όπως αναφέρει είναι και δική του οικογένεια.

Όπως λέει χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1, ο καθ΄ ομολογία δολοφόνος της 20χρονης μητέρας, «Η συγγνώμη είναι μικρή λέξη. Είμαι συντετριμμένος… Με νοιάζει μόνο το παιδί… Έκρυψα την αλήθεια μόνο και μόνο για να μπορέσω να το μεγαλώσω. Μου αξίζει η τιμωρία μου και αρνήθηκα να με εξετάσει ψυχίατρος, είμαι πλήρως συνειδητοποιημένος για το τι έγινε».

Αναφορικά με την τύχη της κόρης τους, της Λυδίας που πριν από λίγες ημέρες είχε τα πρώτα της γενέθλια, που πέρασαν δίχως να είναι δίπλα η μητέρα της, ο 33χρονος δηλώνει στον ΑΝΤ1, «Ένα πράγμα θέλω πια. Το παιδί μας, η Λυδία να πάει είτε στη μια μου οικογένεια είτε στην άλλη μου οικογένεια. Η Λυδία είναι όλη μου η ζωή. Οι καυγάδες που είχαμε με την Καρολάιν αφορούσαν μόνο το παιδί μας».





Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του 33χρονου, κ.Παπαϊώάννου τόνισε πως αν και δεν δικαιολογείται η πράξη του πελάτη του, «γνώμονάς του ήταν αποκλειστικά το παιδί» και γι’αυτό δεν ομολόγησε νωρίτερα.

«Οι πράξεις του δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είχε προσχεδιάσει ή ότι είχε δόλο. Δεν ήταν τα κίνητρά του αυτά, δεν προκύπτει ότι υπήρχε κι άλλο πρόσωπο», κατέληξε ο δικηγόρος.

