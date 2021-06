Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι από ένα κεράκι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαμέρισμα "τυλίχτηκε" στις φλόγες από ένα κεράκι που έμεινε αναμμένο σε δωμάτιο.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Μητροπολίτου Μοσχονησίων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Η ένοικος του διαμερίσματος πρόλαβε και το εγκατέλειψε εγκαίρως. Στο σημείο έσπευσαν περίπου 15 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένοικος του διαμερίσματος είπε στους πυροσβέστες ότι είχε ανάψει ένα κεράκι στην κρεβατοκάμαρά της και πιθανότατα η φωτιά ξεκίνησε από εκεί.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. απεγκλώβισαν δυο σκυλάκια από το δεύτερο όροφο.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά – Πιλότος στον ΑΝΤ1: Μαλώναμε μόνο για το παιδί – Οι γονείς της Καρολάιν είναι οικογένεια μου

Ρωσία: Συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές (εικόνες)

Euro 2020: Η Ουγγαρία έβαλε... φρένο στη Γαλλία