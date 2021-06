Αθλητικά

Formula 1: Ο Μαξ Φερστάπεν στην pole position

Ταχύτερος όλων ήταν ο Ολλανδός στα δοκιμαστικά του γαλλικού γκραν πρι.

Την δεύτερη φετινή "pole position" του εξασφάλισε ο Μαξ Φερστάπεν, κάνοντας τον ταχύτερο γύρο στα επίσημα δοκιμαστικά για το γαλλικό γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα, στην πίστα "Πολ Ρικάρ" του Λε Καστελέ. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull, ο οποίος προπορεύεται στη βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, είχε βρεθεί στην πρώτη θέση της εκκίνησης και στον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς, στο Μπαχρέιν, χωρίς όμως να καταφέρει να πανηγυρίσει τελικά τη νίκη.

Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον θα βρεθεί δίπλα στον Φερστάπεν στη γραμμή εκκίνησης του αυριανού αγώνα, καθώς σημείωσε τον δεύτερο χρόνο, ακολουθούμενος από τον Φινλανδό «ομόσταυλό» του στη Mercedes Βάλτερι Μπότας.

Η πρώτη δεκάδα στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για το γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:29.990

2. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:30.248

3. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:30.376

4. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1:30.445

5. Καρλο Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:30.840

6. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 1:30.868

7. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:30.987

8. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:31.252

9. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) 1:31.340

10. Ντανιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) 1:31.382

