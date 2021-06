Οικονομία

Σκυλακάκης: Το Ταμείο Ανάκαμψης κρίσιμο μέρος της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ για τις νέες αντικειμενικές αξίες και ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας το φθινόπωρο.

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας έχει ήδη αρχίσει, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Real.

Ο κ. Σκυλακάκης αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης υπογραμμίζοντας πως στην Ελλάδα αντιστοιχούν συνολικά 7,5 δισ. ευρώ για το 2021 και από αυτά τα χρήματα ένα σημαντικό κομμάτι θα δαπανηθεί το 2022 .

Αυτά τα ποσά θα κατευθυνθούν σε όλο το πρόγραμμα που περιλαμβάνει τον πράσινο πυλώνα, τον ψηφιακό πυλώνα, τα μεγάλα έργα υποδομής, τις κοινωνικές δαπάνες, την υγεία, την παιδεία και βεβαίως τις ιδιωτικές επενδύσεις, ανέφερε ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ σημειώνοντας πως το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα κρίσιμο μέρος της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας .

Ο κ. Σκυλακάκης μίλησε ακόμη για τις νέες αντικειμενικές αξίες τονίζοντας ότι καταγράφουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και αμεροληψία τις πραγματικές αξίες των ακινήτων. Είναι θετικό ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης να αυξηθεί σε λογικά πλαίσια η αξία της ακίνητης περιουσίας από εκεί που είχε απαξιωθεί εξ αιτίας της κρίσης των μνημονίων.

Στην ερώτηση αν το κράτος θα έχει τα χρήματα να στηρίξει επιχειρήσεις και εργαζόμενους το φθινόπωρο, αν εμφανισθεί τέταρτο κύμα της πανδημίας, ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης με το τείχος προστασίας που επιδιώκει με τους εμβολιασμούς και τη χρήση άλλων μέσων είναι να μην επιτρέψει την εμφάνιση τέταρτου κύματος. «Οτιδήποτε άλλο συμβεί θα ήταν πολύ μεγάλη ζημιά, ανεπίτρεπτη, και δεν πιστεύω ότι θα συμβεί» τόνισε ο κ. Σκυλακάκης .

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά – Πιλότος στον ΑΝΤ1: Μαλώναμε μόνο για το παιδί – Οι γονείς της Καρολάιν είναι οικογένεια μου

Ρωσία: Συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές (εικόνες)

Euro 2020: Η Ουγγαρία έβαλε... φρένο στη Γαλλία