Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο λιμενεργάτης που τραυματίστηκε από κλαρκ

Δεν τα κατάφερε ο 59χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στα κάτω άκρα από περονοφόρο μηχάνημα.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο λιμενεργάτης που τραυματίστηκε τα ξημερώματα από κλαρκ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο 59χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στα κάτω άκρα από περονοφόρο μηχάνημα (κλαρκ), κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών φόρτωσης σε πλοίο.

Ο 59χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, ενώ στη συνέχεια εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 46χρονος χειριστής του ανωτέρω.

