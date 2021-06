Κοινωνία

Καιρός: Πού “χτύπησε” κόκκινο η θερμοκρασία σήμερα

Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες το Σάββατο. Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή της Πεντηκοστής.

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν σήμερα, Σάββατο 19 Ιουνίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η μέγιστη θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo.gr, έφθασε τους 35.3 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα, οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες, όπως καταγράφηκαν από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ήταν στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας (35,3), στα Αρφαρά Μεσσηνίας (34,9), στη Στυλίδα Φθιώτιδας (34,6), στη Σίνδο (34,6) και στο Κρανίδι (34,5).

Ο καιρός την Κυριακή της Πεντηκοστής

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο, με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια, αναμένονται αύριο.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή αναμένεται άστατος καιρός με βροχές ή καταιγίδες, αρχικά σε περιοχές της βόρειας χώρας και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, στο Βόρειο Αιγαίο και ενδεχομένως κατά τόπους στο Ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, κυρίως στα βόρεια, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες καταιγίδες ή μπουρίνια αναμένονται σε νησιωτικά και παράκτια τμήματα της Βόρειας Ελλάδας και πιθανώς σε παράκτια τμήματα της κεντρικής και ανατολικής χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 12 έως 31, στην Κεντρική Ελλάδα από 15 έως 35 βαθμούς, στην Ήπειρο από 15 έως 32, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 34 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 33 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 31 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν σε ολόκληρη τη χώρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με τις εντάσεις τους στο Ιόνιο και στα Δωδεκάνησα να φτάσουν τα 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης βροχών ή σποραδικών καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις θερμές ώρες της ημέρας θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς.

Δείτε ΕΔΩ τι καιρό θα κάνει την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

