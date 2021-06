Κόσμος

Τζο και Τζιλ Μπάιντεν: Πέθανε ο σκύλος τους Τσαμπ (εικόνες)

Αντίο σε ένα «μόνιμο και αγαπημένο σύντροφο», στον σκύλο τους, Τσαμπ, λένε ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν ανήγγειλαν τον θάνατο του σκύλου τους Τσαμπ, «μόνιμου και αγαπημένου συντρόφου» επί 13 χρόνια.

«Στις χαρούμενες στιγμές μας και στις ημέρες της μεγαλύτερης λύπης, ήταν εκεί μαζί μας, ευαίσθητος σε κάθε ανείπωτο συναίσθημα και συγκίνηση. Αγαπάμε το γλυκό , καλό μας αγόρι και θα μας λείπει για πάντα», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Μπάιντεν.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE — President Biden (@POTUS) June 19, 2021

Ο Τσαμπ ήταν το ένα από τα δύο γερμανικά ποιμενικά που ζούσαν με το ζεύγος Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο. Το δεύτερο είναι ο Μέιτζορ, που υιοθετήθηκε από καταφύγιο το 2018.

Ο Τσαμπ ζούσε με τους Μπάιντεν όταν ο Τζο ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα και περνούσε τις ημέρες του «κυνηγώντας μπαλάκια του γκολφ στο γκαζόν του Ναυτικού Παρατηρητηρίου», στην Ουάσινγκτον, στις εγκαταστάσεις του οποίου βρίσκεται και η επίσημη κατοικία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

