Πολωνία: Πορεία ισότητας στη Βαρσοβία (εικόνες)

Στην τελευταία θέση των 27 η Πολωνία ως προς τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στον Πορεία της Ισότητας που οργανώθηκε στην Βαρσοβία για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στην Πολωνία. Η εκδήλωση είχε ματαιωθεί πέρυσι εξαιτίας της πανδημίας.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει κατατάξει την Πολωνία στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την κατάσταση των δικαιωμάτων της κοινότητας θεωρώντας ότι οι πολιτικοί αξιωματούχοι της χώρας έχουν επιδεινώσει την κατάσταση τα τελευταία χρόνια.

Η πορεία, που οργανώθηκε από οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων με την υποστήριξη του φιλελεύθερου δημάρχου της Βαρσοβίας Ράφαλ Τσασκόφκι, πέρασε υπό τους ήχους της μουσικής που ακουγόταν από κινητές πλατφόρμες από τους δρόμους του κέντρου της Βαρσοβίας.

Περί τους 20.000 άνθρωποι, στις πλειονότητά τους νέοι, παρήλασαν ντυμένοι με τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

«Το ουράνιο τόξο δεν πειράζει κανέναν», ήταν τα βασικό σύνθημα της διαδήλωσης.

Τον Μάρτιο, πολωνικό δικαστήριο απάλλαξε τρεις ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων που κατηγορούνταν για προσβολή θρησκευτικού αισθήματος, διότι κολλούσαν αφίσες με την Παρθένο Μαρία στεφανωμένη με ένα ουράνιο τόξο. Οι κατηγορούμενοι, αν κρίνονταν ένοχοι, θα μπορούσαν να καταδικασθούν σε φυλάκιση δύο ετών, σύμφωνα με τον πολωνικό ποινικό κώδικα.

Ο Γιαροσλάβ Κατσίνσκι, επικεφαλής του κυβερνώντος υπερσυντηρητικού εθνικιστικού Κόμματος του Δικαίου και της Δικαιοσύνης (PiS), στην εξουσία από το 2015, θεωρεί ότι οι ομοφυλόφιλοι αποτελούν απειλή για την παραδοσιακή οικογένεια.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα έχει παραβάλει την «ιδεολογία ΛΟΑΤΚΙ+» με τον κομμουνισμό και, με την υποστήριξη της κυβέρνησης, πολλές περιοχές και κοινότητες της Πολωνίας έχουν κηρυχθεί «ζώνες ελεύθερες από την ιδεολογία ΛΟΑΤΚΙ+».

