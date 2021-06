Κοινωνία

Πετράλωνα: Καταγγελία για βιασμό και ομηρία εργαζόμενης σε σπίτι - Αστυνομικός κλοιός στο διαμέρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία γυναίκα που είχε προσληφθεί να καθαρίσει ένα σπίτι φέρεται να κρατήθηκε και να βιάστηκε από τον ένοικό του.

Καταγγελία για βιασμό μίας γυναίκας στα Πετράλωνα ξεσήκωσε αντιδράσεις και στο σημείο συγκεντρώθηκαν άτομα προς ένδειξη αλληλεγγύης στο φερόμενο θύμα και καταδίκης στο φερόμενο δράστη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η 50χρονη γυναίκα πήγε στην πολυκατοικία όπου διαμένει ο άνδρας το πρωί, για να την καθαρίσει . Εκείνος όμως, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, την κλείδωσε στο διαμέρισμα και τη βίασε επανειλημμένα.

Η γυναίκα φέρεται να κατάφερε να ξεφύγει και να έχει μεταβεί σε νοσοκομείο, ενώ ο φερόμενος ως δράστης παραμένει ταμπουρωμένος μέσα στο διαμέρισμα.

Η καταγγελία έγινε από γειτόνισσα, έγινε επιπλέον κάλεσμα διαμαρτυρίας σε γνωστή σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, με ομάδα ατόμων να βρίσκεται στο σημείο, φωνάζοντας συνθήματα.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνονται αστυνομικές δυνάμεις έξω από το εν λόγω διαμέρισμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Καρολάιν: Συγκέντρωση στα μαύρα και με κεριά στο Σύνταγμα για τη γυναικοκτονία (εικόνες)

Euro 2020: Η Γερμανία “διέλυσε” την Πορτογαλία

Πολωνία: Πορεία ισότητας στη Βαρσοβία (εικόνες)