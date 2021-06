Πολιτική

Κώστας Μπακογιάννης: Το “κλειδί” των Τιράνων στο Δήμαρχο Αθηναίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τιμητική διάκριση από το Δήμαρχο Τιράνων προς το Δήμαρχο Αθηναίων, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αλβανία.

(φωτογραφία αρχείου)

Το κλειδί της πόλης των Τιράνων έλαβε σήμερα από το δήμαρχο της αλβανικής πρωτεύουσας Εριόν Βελιάι, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην αλβανική πρωτεύουσα.

«Το κλειδί μια πόλης δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για να ανοίξεις μια πόρτα, είπε ο δήμαρχος Βελιάι,«αλλά ένδειξη εμπιστοσύνης, ως σύμβολο ανοιχτής καρδιάς, ανοιχτής αγκαλιάς, ανοιχτού μυαλού». Επικαλέστηκε γι΄αυτό μια προσωπική του εμπειρία όταν το 1991, μόλις 10 ετών βρέθηκε παράνομα στην Ελλάδα και μια οικογένεια Ιωαννιτών τον φιλοξένησε και στη συνέχεια του εμπιστεύτηκε το κλειδί του σπιτιού της για να νιώθει οικείος στην οικογένεια αυτή.

Αναφερόμενος στα χθεσινά εγκαίνια του Ελληνικού Πάρκου στα Τίρανα , ο Βελιάι είπε ότι αποτελεί δείγμα ενός νέου κεφαλαίου, νέας πνοής στις διμερείς σχέσεις.

«Η προσωπική σου ιστορία είναι η ιστορία των δύο λαών μας», είπε ο Κώστας Μπακογιάννης στον κ. Βελιάι και κάλεσε το δήμαρχο Τιράνων να προχωρήσουν οι δύο πρωτεύουσες από κοινού μπροστά με πράξεις για όλα τα θέματα για τα οποία συζήτησαν μεταξύ τους και αφορούν τον τουρισμό, τον πολιτισμό κ.α.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Καρολάιν: Συγκέντρωση στα μαύρα και με κεριά στο Σύνταγμα για τη γυναικοκτονία (εικόνες)

Euro 2020: Η Γερμανία “διέλυσε” την Πορτογαλία

Πετράλωνα: Καταγγελία για βιασμό και ομηρία εργαζόμενης σε σπίτι - Αστυνομικός κλοιός στο διαμέρισμα