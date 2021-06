Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Με Johnson & Johnson θα εμβολιαστούν άστεγοι και μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί η κυβέρνηση Ντράγκι επέλεξε να χορηγθείσε άστεγους και μετανάστες το μονοδοδιακό εμβόλιο Johnson & Johnson.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία καταγράφηκαν 1.197 περιστατικά κορονοϊού και 28 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Χθες τα κρούσματα ήταν 1.147, με 35 θανάτους.

Συνολικά, έγιναν 249.988 διαγνωστικά τεστ, το 47% από τα οποία προέκυψε θετικό. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας βρίσκονται 394 ασθενείς με κορονοϊό, και σε σχέση με χθες είναι 22 λιγότεροι. Στους νοσοκομειακούς θαλάμους οι ασθενείς είναι 2.504, δηλαδή 176 λιγότεροι από χθες.

Σε ό,τι αφορά την εκστρατεία εμβολιασμού, ο ιταλικός τύπος αναφέρει ότι στο εξής θα εμβολιαστούν άστεγοι και μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής (και κάτω από εξήντα ετών) με το σκεύασμα της Johnson&Johnson κατά του κορονοϊού.

Σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης Ντράγκι, επελέγη το μονοδοσικό αυτό εμβόλιο διότι η επαφή με άστεγους και μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής απαιτεί επιπλέον προσπάθεια και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο να επιτευχθεί η χορήγηση της δεύτερης δόσης, ακριβώς τέσσερις ή πέντε εβδομάδες μετά την πρώτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: Ανήλικη μαχαίρωσε δυο ανήλικους

Euro 2020: Η Γερμανία “διέλυσε” την Πορτογαλία

Καιρός: Πού “χτύπησε” κόκκινο η θερμοκρασία σήμερα