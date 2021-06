Κόσμος

Εμβόλια κατά του κορονοϊού: Οι Παλαιστίνιοι τα επιστρέφουν στους Ισραηλινούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν δέχονται τα εμβόλια που τους δίνουν οι Ισραηλινοί οι Παλαιστίνιοι. Πότε αναμένεται να λάβουν νέα.

Τα εμβόλια κατά της Covid που παραδόθηκαν στους Παλαιστίνιους είναι απολύτως έγκυρα, διαβεβαίωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Υγείας, μία ημέρα αφού η Παλαιστινιακή Αρχή ακύρωσε την συμφωνία που αφορά παρτίδες εμβολίων της Pfizer που ήταν ληγμένα, όπως κατήγγειλε.

Σε ανακοίνωση, το ισραηλινό υπουργείο διαβεβαιώνει ότι οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές «παρέλαβαν εμβόλια της Pfizer έγκυρα, με ημερομηνίες λήξης γνωστές, αποδεκτές και οι οποίες αντιστοιχούσαν στην συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές».

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες ότι περί το «ένα εκατομμύριο δόσεις του εμβολίου της Pfizer που βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης» θα σταλούν στην Παλαιστινιακή Αρχή στο πλαίσιο συμφωνίας.

Με βάση την συμφωνία, το Ισραήλ επρόκειτο να παραλάβει σε αντάλλαγμα την ίδια ποσότητα δόσεων, οι οποίες επρόκειτο να παραδοθούν στους Παλαιστίνιους το φθινόπωρο από την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία.

Όμως, λίγες ώρες μετά, εκπρόσωπος της παλαιστινιακής κυβέρνησης δήλωσε ότι η πρώτη παρτίδα 90.000 δόσεων που παρελήφθη «δεν αντιστοιχούσε στα χαρακτηριστικά που όριζε η συμφωνία» και, κατόπιν αυτού, ο παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Στάγεχ έδωσε εντολή για την ακύρωση της συμφωνίας. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε ποια είναι η ημερομηνία λήξης των εμβολίων.

Πλέον, η παλαιστινιακή κυβέρνηση αναμένει από την εταιρεία να της παραδώσει απευθείας τα προβλεπόμενα εμβόλια τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Χάρη σε μία τεράστια εμβολιαστική εκστρατεία, που ξεκίνησε στο τέλος του Δεκεμβρίου έπειτα από συμφωνία με την Pfizer, το Ισραήλ έχει εμβολιάσει το 55% του πληθυσμού του, δηλαδή περισσότερα από 5,1 εκατομμύρια άτομα, με δύο δόσεις εμβολίου.

Από την παλαιστινιακή πλευρά, μόνο 270.000 άτομα έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίου, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι κατοικούν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και 2 εκατομμύρια στην Λωρίδα της Γάζας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: Ανήλικη μαχαίρωσε δυο ανήλικους

Euro 2020: Η Γερμανία “διέλυσε” την Πορτογαλία

Πετράλωνα: Καταγγελία για βιασμό και ομηρία εργαζόμενης σε σπίτι - Αστυνομικός κλοιός στο διαμέρισμα