Τουρνουά “Ακρόπολις” - Εθνική Ελλάδας: Αντετοκούνμπο και Μήτογλου καθάρισαν το Πουέρτο Ρίκο

Η Εθνική ομάδα διπλασίασε τις νίκες της στο τουρνουά Ακρόπολις.

Στο δεύτερο φιλικό τεστ προετοιμασίας της για το Προολυμπιακό Τουρνουά του Καναδά, η εθνική επικράτησε του Πουέρτο Ρίκο, με 77-69 στο ΟΑΚΑ, έχοντας κορυφαίους τους Κώστα Αντετοκούνμπο και Ντίνο Μήτογλου. Μετά τη δυσάρεστη είδηση χθες (18/6) πως ο Γιώργος Πρίντεζης τίθεται οριστικά εκτός της εθνικής λόγω τραυματισμού στην ποδοκνημική, ο Ρικ Πιτίνο, είδε τους εναπομείναντες παίκτες του να παλεύουν απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο και να παίρνουν τη νίκη, χάρη στην αμυντική προσήλωσή τους, για την 2η ημέρα του 30ου Τουρνουά «Ακρόπολις». Η εθνική πάτησε ουσιαστικά γκάζι στην 4η περίοδο και μετέτρεψε το εις βάρος της 47-50 στο 30ο λεπτό σε θετικό αποτέλεσμα, χάρη σε επιμέρους σκορ 30-19!

Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα της εθνικής ανδρών έφτασε στον αγώνα Ελλάδα-Πουέρτο Ρίκο, ο Κώστας Σλούκας.

Πρώτος σκόρερ της εθνικής αναδείχτηκε ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 14 πόντους (4/6 βολές, 5/5 δίποντα), ενώ είχε και 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 κοψίματα σε 20:46 λεπτά συμμετοχής. Ο Ντίνος Μήτογλου είχε συγκομιδή 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 κλέψιμο.

Εκτός δωδεκάδας έμειναν κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο, οι Μποχωρίδης, Λαρεντζάκης, Γιαννόπουλος και Παπαγιάννης. Ο Βασίλης Σπανούλης, όπως έχει ανακοινωθεί από τον Πιτίνο δεν συμμετέχει στο Τουρνουά «Ακρόπολις» προληπτικά λόγω μικροτραυματισμού, ενώ ο Νικ Καλάθης δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη στην εθνική ομάδα και θα μεταβεί απευθείας στον Καναδά.

Από το Πουέρτο Ρίκο ξεχώρισαν οι Πινέιρο (17π.), Κλαβέλ (16π.) και Μπράουν (14π.).

Ελλάδα και Σερβία μετρούν από δύο νίκες και αύριο, Κυριακή (20/6, 20:00) θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση του Τουρνουά «Ακρόπολις» στην καταληκτική αναμέτρηση. Νωρίτερα αύριο (20/6), στις 17:00, θα διεξαχθεί ο αγώνας Μεξικό–Πουέρτο Ρίκο.

Τα δεκάλεπτα: 14-18, 32-31, 47-50, 77-69

Το παιχνίδι δεν άρχισε καλά για την εθνική, αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ και συγκεκριμένα στο -12 (4-16, 7’30’’). Η εικόνα άλλαξε σταδιακά για την Ελλάδα με την άμυνα σε πρώτο πλάνο αυτή τη φορά. Η διαφορά μειώθηκε με διαφορετικούς παίκτες να δίνουν λύσεις στο κομμάτι αυτό. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πρωταγωνίστησε στο τελευταίο τρίλεπτο της δεύτερη περιόδου με δύο κοψίματα και έξι συνεχόμενους πόντους για να «γράψει» ο Κασελάκης το 32-29 (19’43’’).

Μετά το 32-31 του ημιχρόνου, το Πουέρτο Ρίκο πήρε ξανά το προβάδισμα (37-42, 24’50’’) με την εθνική να μετρά 1/14 σουτ τριών πόντων. Ο Αθηναίου μείωσε (47-48, 29’) με την 3η περίοδο να ολοκληρώνεται με σκορ 47-50. Ο ίδιος με το δεύτερο εύστοχο σουτ πίσω από τα 6.75 έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην Ελλάδα (54-53, 33’30’’). Ο Μήτογλου οδήγησε στο +4 (62-58, 36’) για να ακολουθήσουν Σλούκας και Λούντζης για το 70-63 (37’30’’) με τον τελευταίο να διαμορφώνει το 73-64 (38?) και το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με το τελικό 77-69.

Διαιτητές: Κορομηλάς, Μάνος, Σώμος

ΕΛΛΑΔΑ (Ρικ Πιτίνο): Ρογκαβόπουλος, Χρυσικόπουλος 4, Λούντζης 10 (1), Κατσίβελης 2, Καββαδάς 10, Σλούκας 9 (1), Αθηναίου 10 (1), Μουράτος 1, Χουγκάς, Αντετοκούνμπο Κ. 14, Κασελάκης 5 (1)

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ (Έντι Κασιάνο): Πινέιρο 17 (2), Κοντίτ 4, Ροντρίγκες, Μπράουν 14 (2), Γκάντια 6, Ντίας 6, Πάρκερ 2, Αντουχάρ, Σόσα, Κλαβέλ 16 (1), Ορτίθ 2, Τόρο 2

