Πετράλωνα: Στο νοσοκομείο η καθαρίστρια – θύμα βιασμού

Άφαντες παραμένει ο δράστης, ενώ πλήθος κόσμου διαδηλώνει στα Πετράλωνα, μετά την καταγγελία για βιασμό.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η γυναίκα που έπεσε θύμα βιασμού σε σπίτι που πήγε να καθαρίσει στα Πετράλωνα.

Η γυναίκα πήγε στο σπίτι το πρωί του Σαββάτου και έπεσε θύμα βιασμού από τον ένοικο. Μετά από πολλές ώρες κατάφερε να ξεφύγει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η καταγγελία της ξεσήκωσε αρχικά τη γειτονιά και έπειτα από κάλεσμα συγκεντρώθηκε στο σημείο κόσμος, διαδηλώνοντας προς συμπαράστασή της.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν περικυκλώσει από τις 17:00 την πολυκατοικία, όμως όταν μετά από ώρες εκδόθηκε το ένταλμα και μπήκαν στο διαμέρισμα, ο καταγγελλόμενος είχε εξαφανιστεί.

Ο δράστης αναζητείται και το θύμα βρίσκεται στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει άγνωστη.

