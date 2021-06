Life

Έτοιμη για παραλία στο… παραπέντε: 6 tips για να χάσεις κιλά πριν τις διακοπές!

Το να βάλεις κιλά είναι εύκολο, το να τα χάσεις πιο… απαιτητικό και το να πάρεις την απόφαση να κάνει τρόπο ζωής μία υγιεινή διατροφή το δυσκολότερο από όλα!

Το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ και εσύ δεν πρόλαβες να χάσεις τελικά τα κιλά που ήθελες πριν πας διακοπές.

Μην απελπίζεσαι, ακόμα και στο… παραπέντε προλαβαίνεις να χάσεις περιττό βάρος, αρκεί να ακολουθήσεις με πειθαρχία και σύνεση τα παρακάτω tips.

Οι 6 συμβουλές διατροφής για να βγεις πιο αδύνατη στην παραλία

Πιες πολύ νερό. Και όταν λέμε πολύ εννοούμε περισσότερα από δύο λίτρα την ημέρα. Από τη μία το νερό βοηθά να ξεφορτωθείς την κατακράτηση υγρών και από την άλλη είναι φυσικό κατασταλτικό όρεξης.

