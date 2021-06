Κόσμος

Κορονοϊός – Κύπρος: Κανένας θάνατος το τελευταίο 24ώρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα κρούσματα υπάρχουν, όπως και διασωληνωμένοι ασθενείς, όμως δεν καταγράφηκε νέος θάνατος το τελευταίο 24ώρο στην Κύπρο.

62 νέα κρούσματα ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Κύπρου, ενώ δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι ασθενών με τελική αιτία θανάτου την COVID-19 το τελευταίο 24ωρο, συνεπώς ο συνολικός αριθμός θανάτων παραμένει 378.

44 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 21 σε σοβαρή κατάσταση.

Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 41.226 τεστ ανίχνευσης της νόσου με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test).

Το ποσοστό θετικότητας ανέρχεται στο 0,15%, ενώ ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων σε 73.582.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Καρολάιν: Συγκέντρωση στα μαύρα και με κεριά στο Σύνταγμα για τη γυναικοκτονία (εικόνες)

Euro 2020: Η Γερμανία “διέλυσε” την Πορτογαλία

Κώστας Μπακογιάννης: Το “κλειδί” των Τιράνων στο Δήμαρχο Αθηναίων