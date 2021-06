Κόσμος

Μεταλλάξεις κορονοϊού: “Πόρτα” από το Βέλγιο σε ταξιδιώτες από την Βρετανία

Η παραλλαγή Δέλτα προκαλεί “τρόμο” στην κεντρική Ευρώπη, με τις Βρυξέλλες να αποφασίζουν αυστηρά μέτρα.

Το Βέλγιο θα απαγορεύσει την είσοδο στο έδαφός του σε όλους τους ταξιδιώτες από τη Βρετανία που δεν είναι πολίτες της ΕΕ, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εξάπλωση του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα του κορονοϊού.

Η Βρετανία (όπου έχουν καταγραφεί 4.620.968 κρούσματα covid-19 και 127.970 θάνατοι) περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 27 χωρών από τις οποίες απαγορεύεται η άφιξη ταξιδιωτών εκτός ΕΕ, ένα μέτρο που θα τεθεί σε ισχύ στις 27 Ιουνίου το αργότερο, δήλωσε ο Γιαν Άικμανς εκπρόσωπος του υπουργού Υγείας Φρανκ Βάντενμπρουκ.

Το Βέλγιο, όπου έχουν καταγραφεί 1.078.679 κρούσματα covid-19 και 25.125 θάνατοι, για το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα, το οποίο πρωτοεντοπίστηκε στην Ινδία και έχει προκαλέσει μεγάλη άνοδο των μολύνσεων στη Βρετανία, με αποτέλεσμα οι αρχές να αποφασίσουν να καθυστερήσουν κατά τέσσερις εβδομάδες την άρση των τελευταίων περιοριστικών μέτρων στην Αγγλία.

Βάσει των πιο αυστηρών κανόνων που θα τεθούν σε ισχύ στο Βέλγιο --και οι οποίοι ήδη ίσχυαν για τη Νότια Αφρική, την Ινδία και τη Βραζιλία-- μόνοι οι πολίτες της ΕΕ και οι Βέλγοι κάτοικοι θα μπορούν να εισέρχονται στο βελγικό έδαφος εφόσον προέρχονται από μία από τις χώρες που περιλαμβάνεται σε αυτό τον κατάλογο. Εξάλλου και αυτοί θα υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες καραντίνας και θα υποβάλλονται σε διαγνωστικά τεστ.

Μοναδική εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν οι διπλωμάτες σε σημαντική αποστολή και το προσωπικό των μεταφορών.

Αυτή τη στιγμή μόνο το 6,1% των νέων κρουσμάτων στο Βέλγιο οφείλεται στο παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα του κορονοϊού, όμως μελέτες δείχνουν ότι το πραγματικό ποσοστό είναι μεγαλύτερο.

Οι ταξιδιώτες από τη Βρετανία ήδη πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν σοβαρό λόγο για να ταξιδέψουν στο Βέλγιο.

Η Βρετανία και η Γεωργία είναι οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 27 χωρών για τις οποίες ισχύουν τα πιο αυστηρά μέτρα.