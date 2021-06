Κόσμος

Βέλγιο: νεκροί οικοδόμοι από κατάρρευση σχολείου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στο εργοτάξιο ανέγερσης σχολικού κτηρίου, όταν τμήμα του κατέρρευσε εγκλωβίζοντας τους εργάτες.

Πέντε οικοδόμοι εντοπίστηκαν νεκροί χθες Σάββατο, μια μέρα μετά τη μερική κατάρρευση ενός υπό κατασκευή σχολικού κτιρίου στην βελγική πόλη Αμβέρσα.

Οι σοροί δύο οικοδόμων, που αρχικά είχαν αναφερθεί ως αγνοούμενοι, ανασύρθηκαν από τα ερείπια το απόγευμα, ανέφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Αμβέρσας, γεγονός που σημαίνει πως όλα τα θύματα εντοπίστηκαν.

Ο Βέλγος βασιλιάς Φίλιππος και ο πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρο επισκέφτηκαν χθες το σημείο του δυστυχήματος.

Μεταξύ των πέντε θυμάτων, ένα προερχόταν από την Πορτογαλία και ένα άλλο από τη Ρουμανία, ανέφερε η αστυνομία σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ δεν προσδιορίστηκαν οι εθνικότητες των άλλων νεκρών εργαζομένων.

Οι οικοδόμοι εργάζονταν για έναν υπεργολάβο της κατασκευαστικής εταιρείας Democo, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belga.

«Όλοι οι εργαζόμενοι είναι συντετριμμένοι», δήλωσε ο Φρεντερίκ Μπιζνέν, διευθύνων σύμβουλος της Democo. «Τώρα που οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκαναν ό,τι μπορούσαν, μια πλήρης έρευνα θα ξεκινήσει για να καθοριστούν τα αίτια του δυστυχήματος», συμπλήρωσε.

Εννέα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν στο δυστύχημα που συνέβη την Παρασκευή το απόγευμα, τρία από τα οποία νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά η υγεία τους δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε σε tweet της η πυροσβεστική υπηρεσία.

Καθώς το σχολικό κτίριο βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή, δεν υπήρχαν μαθητές παρόντες στο σημείο τη στιγμή του δυστυχήματος.?